Как Украина может вступить в НАТО во время войны: в США нашли решение
Сейчас Украина фактически не может стать членом НАТО, поскольку в ее составе есть оккупированные Россией территории – Крым и часть Донбасса. Впрочем в США предложили вариант, как обойти Североатлантический договор.
Сейчас Украина не может вступить в НАТО из-за 5 статьи договора, подчеркнул экс-спецпредставитель Госдепа США в Украине Курт Волкер во время Киевского форума.
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Эта статья предусматривает коллективную защиту. Члены Альянса определяют нападение на одного из них, как нападение на них всех. Таким образом каждая из стран должна силой защищать своего партнера.
В случае с Украиной НАТО должно было бы вступить в войну с Россией, вплоть до освобождения Крыма и Донбасса. К такому глубокому конфликту Альянс пока не готов.
Он предложил начать вступление Украины в Североатлантический альянс, не применяя 5 статью относительно нашего государства. То есть НАТО не будет идти силой на Россию.
Мы обязуемся первыми не применять силу и поддерживать лишь мирную реинтеграцию этих территорий и восстановление целостности стран, стремящихся вступить в НАТО. Это должно лишить России стимулов для продолжения оккупации этих территорий,
– заявил Курт Волкер.
В этом случае он говорил не только об Украине, но и о двух других странах, которые являются партнерами НАТО, но часть их территории оккупирована Россией:
- Молдова – Приднестровье,
- Грузия – Абхазия и Южная Осетия.
Путь Украины в НАТО: коротко
- Отношения Украины и Североатлантического альянса начались в далеком 1992 году, когда наша страна вступила в Совет североатлантического сотрудничества;
- в 1994 году мы присоединились к программе "Партнерство ради мира";
- в 1997 Украина стала "особым партнером" НАТО;
- 2004 год – Украина начинает участвовать в миротворческих операциях НАТО (сейчас мы единственное такое государство среди не членов Альянса);
- 2008 год – на Бухарестском саммите приняли декларацию о том, что Украина в будущем станет членом НАТО. Когда – неизвестно;
- 2019 год – Украина обратилась к НАТО по партнерству расширенных возможностей.