Как Украина может вступить в НАТО во время войны: в США нашли решение

Сейчас Украина фактически не может стать членом НАТО, поскольку в ее составе есть оккупированные Россией территории – Крым и часть Донбасса. Впрочем в США предложили вариант, как обойти Североатлантический договор.

Сейчас Украина не может вступить в НАТО из-за 5 статьи договора, подчеркнул экс-спецпредставитель Госдепа США в Украине Курт Волкер во время Киевского форума.

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Эта статья предусматривает коллективную защиту. Члены Альянса определяют нападение на одного из них, как нападение на них всех. Таким образом каждая из стран должна силой защищать своего партнера.

В случае с Украиной НАТО должно было бы вступить в войну с Россией, вплоть до освобождения Крыма и Донбасса. К такому глубокому конфликту Альянс пока не готов.

Он предложил начать вступление Украины в Североатлантический альянс, не применяя 5 статью относительно нашего государства. То есть НАТО не будет идти силой на Россию.

Мы обязуемся первыми не применять силу и поддерживать лишь мирную реинтеграцию этих территорий и восстановление целостности стран, стремящихся вступить в НАТО. Это должно лишить России стимулов для продолжения оккупации этих территорий,

– заявил Курт Волкер.

В этом случае он говорил не только об Украине, но и о двух других странах, которые являются партнерами НАТО, но часть их территории оккупирована Россией:

Молдова – Приднестровье,

Грузия – Абхазия и Южная Осетия.

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