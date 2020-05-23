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Как Украина может вступить в НАТО во время войны: в США нашли решение

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Волкер запропонував, як Україні вступити до НАТО, а тоді звільнити окуповані території
Волкер запропонував, як Україні вступити до НАТО, а тоді звільнити окуповані території / nato.int

Сейчас Украина фактически не может стать членом НАТО, поскольку в ее составе есть оккупированные Россией территории – Крым и часть Донбасса. Впрочем в США предложили вариант, как обойти Североатлантический договор.

Сейчас Украина не может вступить в НАТО из-за 5 статьи договора, подчеркнул экс-спецпредставитель Госдепа США в Украине Курт Волкер во время Киевского форума.

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Эта статья предусматривает коллективную защиту. Члены Альянса определяют нападение на одного из них, как нападение на них всех. Таким образом каждая из стран должна силой защищать своего партнера.

В случае с Украиной НАТО должно было бы вступить в войну с Россией, вплоть до освобождения Крыма и Донбасса. К такому глубокому конфликту Альянс пока не готов.

Он предложил начать вступление Украины в Североатлантический альянс, не применяя 5 статью относительно нашего государства. То есть НАТО не будет идти силой на Россию.

Мы обязуемся первыми не применять силу и поддерживать лишь мирную реинтеграцию этих территорий и восстановление целостности стран, стремящихся вступить в НАТО. Это должно лишить России стимулов для продолжения оккупации этих территорий,
– заявил Курт Волкер.

В этом случае он говорил не только об Украине, но и о двух других странах, которые являются партнерами НАТО, но часть их территории оккупирована Россией:

  • Молдова – Приднестровье,
  • Грузия – Абхазия и Южная Осетия.

Путь Украины в НАТО: коротко

  • Отношения Украины и Североатлантического альянса начались в далеком 1992 году, когда наша страна вступила в Совет североатлантического сотрудничества;
  • в 1994 году мы присоединились к программе "Партнерство ради мира";
  • в 1997 Украина стала "особым партнером" НАТО;
  • 2004 год – Украина начинает участвовать в миротворческих операциях НАТО (сейчас мы единственное такое государство среди не членов Альянса);
  • 2008 год – на Бухарестском саммите приняли декларацию о том, что Украина в будущем станет членом НАТО. Когда – неизвестно;
  • 2019 год – Украина обратилась к НАТО по партнерству расширенных возможностей.
Автор: Василий Денисюк
Теги: Аннексия Крыма Война на Донбассе Украина – Россия Новости США НАТО Новости Украины Новости политики
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