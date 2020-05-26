Новий крок до НАТО: Зеленський затвердив річну національну програму співпраці України й Альянсу

Президент України Володимир Зеленський затвердив Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік. Цей крок має ще більше наблизити Україну до Альянсу.

Указ №203/2020 опублікували на сайті президента. Цікаво Політичні кроки вже зроблені, – заступник голови МЗС про зближення України і НАТО Що передбачає програма Програма забезпечує втілення визначеного в Конституції курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію України. Особливу увагу звернули на: досягнення відповідності Україною критеріїв членства в НАТО;

переведення сектору безпеки та оборони України на стандарти НАТО;

зміцнення демократичного цивільного контролю. Що відомо про Річну програму співпраці?Річну національну програму співпраці України й НАТО у лютому схвалив Кабмін. В уряді пояснювали, що програму розробили за міжнародною методикою Results-Based Management – управління, орієнтоване на результат. Який шлях України до НАТО у роках: 1992 – Україна вступила до Ради північноатлантичної співпраці.

1994 – країна долучилася до програми "Партнерство заради миру".

1997 – Україна набула статус "особливий партнер" НАТО.

2004 – Україна починає брати участь у миротворчих операціях НАТО.

2008 – на Бухарестському саміті схвалили декларацію про те, що Україна таки стане членом НАТО.

2019 – Україна звернулася до НАТО щодо партнерства розширених можливостей.