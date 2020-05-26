Новий крок до НАТО: Зеленський затвердив річну національну програму співпраці України й Альянсу
Президент України Володимир Зеленський затвердив Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік. Цей крок має ще більше наблизити Україну до Альянсу.
Указ №203/2020 опублікували на сайті президента.
Цікаво Політичні кроки вже зроблені, – заступник голови МЗС про зближення України і НАТО
Що передбачає програма
Програма забезпечує втілення визначеного в Конституції курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію України.
Особливу увагу звернули на:
- досягнення відповідності Україною критеріїв членства в НАТО;
- переведення сектору безпеки та оборони України на стандарти НАТО;
- зміцнення демократичного цивільного контролю.
Що відомо про Річну програму співпраці?Річну національну програму співпраці України й НАТО у лютому схвалив Кабмін. В уряді пояснювали, що програму розробили за міжнародною методикою Results-Based Management – управління, орієнтоване на результат.
Який шлях України до НАТО у роках:
- 1992 – Україна вступила до Ради північноатлантичної співпраці.
- 1994 – країна долучилася до програми "Партнерство заради миру".
- 1997 – Україна набула статус "особливий партнер" НАТО.
- 2004 – Україна починає брати участь у миротворчих операціях НАТО.
- 2008 – на Бухарестському саміті схвалили декларацію про те, що Україна таки стане членом НАТО.
- 2019 – Україна звернулася до НАТО щодо партнерства розширених можливостей.