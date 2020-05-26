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Новий крок до НАТО: Зеленський затвердив річну національну програму співпраці України й Альянсу

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Зеленський зробив крок на зустріч НАТО
Зеленський зробив крок на зустріч НАТО / Getty Images

Президент України Володимир Зеленський затвердив Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік. Цей крок має ще більше наблизити Україну до Альянсу.

Указ №203/2020 опублікували на сайті президента.

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Що передбачає програма

Програма забезпечує втілення визначеного в Конституції курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

Особливу увагу звернули на:

  • досягнення відповідності Україною критеріїв членства в НАТО;
  • переведення сектору безпеки та оборони України на стандарти НАТО;
  • зміцнення демократичного цивільного контролю.

Що відомо про Річну програму співпраці?Річну національну програму співпраці України й НАТО у лютому схвалив Кабмін. В уряді пояснювали, що програму розробили за міжнародною методикою Results-Based Management – управління, орієнтоване на результат.

Який шлях України до НАТО у роках:

  • 1992 – Україна вступила до Ради північноатлантичної співпраці.
  • 1994 – країна долучилася до програми "Партнерство заради миру".
  • 1997 – Україна набула статус "особливий партнер" НАТО.
  • 2004 – Україна починає брати участь у миротворчих операціях НАТО.
  • 2008 – на Бухарестському саміті схвалили декларацію про те, що Україна таки стане членом НАТО.
  • 2019 – Україна звернулася до НАТО щодо партнерства розширених можливостей.
Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини України Новини політики Євросоюз Володимир Зеленський НАТО
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