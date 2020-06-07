В Балтийском море 7 июня стартовали международные учения Baltops, участие в которых приняли 19 стран НАТО. Учения продлятся с 7 по 16 июня.

У навчаннях візьмуть участь 3 тисячі осіб з 19 країн, 29 суден і 29 авіазасобів. Про це повідомляє ERR.ee.

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Щоб забезпечити безпеку і здоров'я учасників, навчання відбуватимуться винятково на морі. Це дозволить підрозділам розширити оперативне міждержавне співробітництво, забезпечивши при цьому здоров'я і готовність екіпажів для дій з підтримки постійної регіональної безпеки.

Які країни беруть участь у навчаннях

Естонія;

Канада;

Данія;

Фінляндія;

Франція;

Німеччина;

Греція;

Італія;

Латвія;

Литва;

Нідерланди;

Норвегія;

Польща;

Португалія;

Іспанія;

Швеція;

Туреччина;

Велика Британія;

США.

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Що відомо про навчання Baltops?Це щорічні міжнародні навчання, які почали регулярно проводити з 1972 року. Їхня мета – підвищити гнучкість країн-учасниць у проведенні спільних наземних, повітряних і морських операцій у регіоні Балтійського моря.