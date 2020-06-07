В Балтийском море стартовали военные учения НАТО с участием 19 стран
В Балтийском море 7 июня стартовали международные учения Baltops, участие в которых приняли 19 стран НАТО. Учения продлятся с 7 по 16 июня.
У навчаннях візьмуть участь 3 тисячі осіб з 19 країн, 29 суден і 29 авіазасобів. Про це повідомляє ERR.ee.
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Щоб забезпечити безпеку і здоров'я учасників, навчання відбуватимуться винятково на морі. Це дозволить підрозділам розширити оперативне міждержавне співробітництво, забезпечивши при цьому здоров'я і готовність екіпажів для дій з підтримки постійної регіональної безпеки.
Які країни беруть участь у навчаннях
- Естонія;
- Канада;
- Данія;
- Фінляндія;
- Франція;
- Німеччина;
- Греція;
- Італія;
- Латвія;
- Литва;
- Нідерланди;
- Норвегія;
- Польща;
- Португалія;
- Іспанія;
- Швеція;
- Туреччина;
- Велика Британія;
- США.
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Що відомо про навчання Baltops?Це щорічні міжнародні навчання, які почали регулярно проводити з 1972 року. Їхня мета – підвищити гнучкість країн-учасниць у проведенні спільних наземних, повітряних і морських операцій у регіоні Балтійського моря.