Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО заблокировано законом о языке и образовании. Так, Венгрия ожидает решения "проблем" в этих вопросах, а тогда снимет свое вето относительно вступления Украины в Альянс.

Позиция Венгрии

Глава венгерской дипломатии убеждает, что его государство само ищет пути снять ограничения и ждет достижения договоренностей. Об этом он заявил во время пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, которую транслировал в своем фейсбуке.

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Мы желаем закрыть все дискуссии, связанные с законом об образовании и о языке. Мы желаем достичь такого решения, которое будет приемлемым и для венгров на Закарпатье,

– сказал Петер Сийярто.

Резюмируя, он выразил надежду, что Украина и Венгрия "забудут о споре, и он уйдет в прошлое". Интересно, что он напрямую не призывал Украину менять законы, к чему Венгрия прибегала раньше.

В чем суть венгерско-украинского спора?Венгрия считает, что украинские законы об образовании и языке "ограничивают" права венгерского национального меньшинства в Украине. Такое в первую очередь живет на Закарпатье.



В частности, венгерская сторона настаивает на возможности изучать ее язык в школах. Хотя это и разрешено законом, но только наряду с украинским, а не вместо украинского. Также Венгрия выступает за свободное общение на венгерском в Украине. Наши законы этого тоже не запрещают, если речь идет о приватном пространстве.

Как на требования отреагировала Украина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не стал говорить на языке требований со своим коллегой. Он лишь подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку со стороны Венгрии.

Я хочу подчеркнуть, что нет никаких объективных оснований для того, чтобы между Украиной и Венгрией существовали какие-либо серьезные проблемы. Мы должны перевернуть эту страницу,

– сказал украинский министр.

Он подчеркнул, что наши государства должны найти решения, которые будут выгодны обоим государствам, а в дальнейшем лишь поддерживать друг друга во всех возможных форматах.

"Мы ждем поддержку от Венгрии в НАТО. Взамен можем гарантировать поддержку ее инициатив в Центральной Европе", – пообещал Дмитрий Кулеба.

Почему Венгрия ссорится с соседями?Здесь важен исторический аспект. Дело в том, что венгры принадлежат к финно-угорской группе народов, которые родом из Западной Сибири. Впоследствии они кочевали в центральную Европу, где позже и образовалась Венгрия.



Этот народ расселился на значительно более широких территориях, чем сейчас занимает Венгрия. Так только в Украине живут более 90 тысяч венгров или их потомков, в Сербии почти 300 тысяч, в Словакии более полумиллиона, а в Румынии – более 1 миллиона 200 тысяч человек.



Защищая интересы своего народа, венгерские власти часто вступают в различные конфликты с соседними государствами. В Румынии, например, хотели создать венгерскую автономию.