Румыния создает венгерскую автономию на своей территории с отдельным президентом

Палата депутатов парламента Румынии проголосовала по "молчаливой процедуре" закона об автономии Секейского края. Там компактно живет венгерское национальное меньшинство Румынии.

В соответствии с принятым законом, должен быть создан автономный регион правосубъектностью в Румынии. В его состав должны войти уезды Ковасна и Харгита, а также город Муреш, сообщает Digi 24.

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Автономный статус предоставляется региону после утверждения закона и подтверждения его на местном референдуме. Отмена автономии также должна быть утверждена на референдуме.

Что изменится

Венгерская автономия будет иметь президента сроком на 4 года.

Венгерский язык станет официальным и его будут использовать в государственных учреждениях граждане, проживающие в этом крае.

Предполагается свободное использование "символики венгерской нации".

Проект также предусматривает, что на должности в местном и региональном государственном управлении назначать тех, кто знает язык нацменьшинств и относится к ним.

Отметим, что 25 марта истек конечный срок, до которого должна быть обсуждена и проголосована инициатива. Поэтому румынские парламентарии зафиксировали "молчаливое одобрение" документа. Для окончательного утверждения законопроекта его еще должен одобрить Сенат Румынии.

Позиция венгров

Законопроект инициировали депутаты Демократического союза венгров Румынии. Они утверждают, что документ отражает "историческую идентичность региона" и обеспечит равные возможности для граждан и защиту венгерской идентичности. Депутаты также утверждают, что автономия региона не влияет на территориальную целостность и суверенитет Румынии.

Позиция румын

При этом правительство Румынии выступило против принятия законодательного акта. Специализированные комитеты Палаты депутатов также его не поддержали. Депутаты административной комиссии заявляют, что проект нарушает Конституцию, по которой Румыния является национальным, суверенным и независимым, унитарным и неделимым государством.

Кто такие секеи?Одна из этнографических групп, составляет венгерское национальное меньшинство на территории современной Румынии. Секеи еще с 1990-х годов добиваются автономии, однако румынские власти отказывалась до сих пор вести диалог об автономии любого региона страны. Заметим, что права 1,2 миллиона этнических венгров в Румынии, среди которых около 700 тысяч секеи, не один десяток лет – в центре политической вражды между Венгрией и Румынией.