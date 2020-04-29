Румунія створює угорську автономію на своїй території з окремим президентом

Палата депутатів парламенту Румунії проголосувала за "мовчазною процедурою" за закон про автономію Секейського краю. Там компактно живе угорська національна меншина Румунії.

Водповідно до схваленого закону, повинен бути створений автономний регіон з правосуб'єктністю в Румунії. До його складу мають увійти повіти Ковасна та Харгіта, а також місто Муреш, повідомляє Digi 24.

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Автономний статус надаєтсья регіону після затвердження закону та підтвердження його на місцевому референдумі. Скасування автономії також має бути затверджене на референдумі.

Що зміниться

Угорська автономія матиме президента терміном на 4 роки.

Угорська мова стане офіційною і її використовуватись у державних установах громадяни, які проживають у цьому краї.

Передбачається вільне використання "символіки угорської нації".

Проєкт також передбачає, що на посади у місцевому і регіональному державному управлінні призначатимуть тих, хто знає мову нацменшин і належать до них.

Зазначимо, що 25 березня минув кінцевий термін, до якого мала бути обговорена і проголосована ініціатива. Тож румунські парламентарі зафіксували "мовчазне схвалення" документа. Для остаточного затвердження законопроєкту його ще повинен схвалити Сенат Румунії.

Позиція угорців

Законопроєкт ініціювали депутати Демократичного союзу угорців Румунії. Вони стверджують, що документ відображає "історичну ідентичність регіону" та забезпечить рівні можливості для громадян і захист угорської ідентичності. Депутати також переконують, що автономія регіону не впливає на територіальну цілісність і суверенітет Румунії.

Позиція румунів

При цьому уряд Румунії виступив проти схвалення законодавчого акту. Спеціалізовані комітети Палати депутатів також його не підтримали. Депутати адміністративної комісії заявляють, що проєкт порушує Конституцію, за якою Румунія є національною, суверенною і незалежною, унітарною і неподільною державою.

Хто такі секеї? Одна з етнографічних груп, що складає угорську національну меншину на території сучасної Румунії. Секеї ще з 1990-их років домагаються автономії, однак румунська влада відмовлялася досі вести діалог про автономію будь-якого регіону країни. Зауважимо, що права 1,2 мільйона етнічних угорців у Румунії, серед яких близько 700 тисяч секеїв, не один десяток років – у центрі політичної ворожнечі між Угорщиною та Румунією.