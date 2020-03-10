Угорщина блокуватиме засідання Ради Україна – НАТО: що цього разу не влаштовує Будапешт

Угорщина вирішила продовжить блокувати засідання Ради Україна – НАТО. Будапешт наполягає на відновленні прав угорців Закарпаття, які нібито порушує Україна.

Про це в угорському парламенті заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто, повідомляє Hungary Today. У своєму виступі він наголосив, що позицію Угорщини часто показують як проросійську. Дипломат назвав абсурдними такі звинувачення.

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Зі сторони може здатися, що доля 150 тисяч етнічних угорців в Україні для нас менш важлива, ніж геополітичні міркування. Але для нас ця меншина важливіша за будь-яку геополітику,

– наголосив міністр.

Петер Сійярто також зазначив, що з точки зору двосторонніх відносин Угорщини із сусідніми країнами, відносини з Україною є найскладнішими. За його словами, порушення з боку України стосуються не лише прав угорської громади, а й прав усіх нацменшин.

Претензії Угорщини до України через закон про освіту: основне

16 січня 2020 року в Україні ухвалили новий закон про середню освіту. Згідно з ним, усі угорськомовні школи зобов'язані перейти на нову модель навчання.

У початковій школі навчання передбачається повністю угорською мовою, але з 5 класу не менше 20% предметів мають викладатися українською.

З кожним роком української ставатиме більше. В результаті у 9 класі 40% предметів вестимуться державною мовою. У старшій школі такий показник має становити вже 60%.

Натомість Угорщина пропонує прирівняти угорську мову до мови корінних народів – тобто аби навчання з 1 до 11 (12) класу велося угорською.

Після набуття чинності освітнього закону українським угорцям ніхто не забороняє навчатися рідною мовою . Закон визначає, що основною мовою викладання в Україні є державна мова – українська. Проте поряд з державною мовою можуть викладатися і мови нацменшин. Тож освітній закон не обмежує права представників нацменшин на вивчення рідної мови, а захищає державну мову.

. Закон визначає, що основною мовою викладання в Україні є державна мова – українська. Проте поряд з державною мовою можуть викладатися і мови нацменшин. Тож освітній закон не обмежує права представників нацменшин на вивчення рідної мови, а захищає державну мову. Оцінивши закон, те ж саме заявила Венеціанська комісія, яка загалом позитивно оцінила документ.

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