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      Угорщина блокуватиме засідання Ради Україна – НАТО: що цього разу не влаштовує Будапешт

      - Читать новость на русском
      Петер Сійярто / Népszabadság

      Угорщина вирішила продовжить блокувати засідання Ради Україна – НАТО. Будапешт наполягає на відновленні прав угорців Закарпаття, які нібито порушує Україна.

      Про це в угорському парламенті заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто, повідомляє Hungary Today. У своєму виступі він наголосив, що позицію Угорщини часто показують як проросійську. Дипломат назвав абсурдними такі звинувачення. 

      Зверніть увагу Угорщина поскаржилась на Україну в ООН: Утискають права угорців на самобутність і мову

      Зі сторони може здатися, що доля 150 тисяч етнічних угорців в Україні для нас менш важлива, ніж геополітичні міркування. Але для нас ця меншина важливіша за будь-яку геополітику,
      – наголосив міністр.

      Петер Сійярто також зазначив, що з точки зору двосторонніх відносин Угорщини із сусідніми країнами, відносини з Україною є найскладнішими. За його словами, порушення з боку України стосуються не лише прав угорської громади, а й прав усіх нацменшин.

      Претензії Угорщини до України через закон про освіту: основне

      • 16 січня 2020 року в Україні ухвалили новий закон про середню освіту. Згідно з ним, усі угорськомовні школи зобов'язані перейти на нову модель навчання.
      • У початковій школі навчання передбачається повністю угорською мовою, але з 5 класу не менше 20% предметів мають викладатися українською.
      • З кожним роком української ставатиме більше. В результаті у 9 класі 40% предметів вестимуться державною мовою. У старшій школі такий показник має становити вже 60%.
      • Натомість Угорщина пропонує прирівняти угорську мову до мови корінних народів – тобто аби навчання з 1 до 11 (12) класу велося угорською.
      • Після набуття чинності освітнього закону українським угорцям ніхто не забороняє навчатися рідною мовою. Закон визначає, що основною мовою викладання в Україні є державна мова – українська. Проте поряд з державною мовою можуть викладатися і мови нацменшин. Тож освітній закон не обмежує права представників нацменшин на вивчення рідної мови, а захищає державну мову.
      • Оцінивши закон, те ж саме заявила Венеціанська комісія, яка загалом позитивно оцінила документ.

      Конфлікт у відносинах України з Угорщиною: з чого усе почалося

      • Ще у 2017 році Будапешт звинуватив Україну в утисках угорців після схвалення закону про освіту. У ньому вивчення державної української мови стало обов'язковою нормою. Угорщина побачила в цьому законі начебто загрозу для своєї нацменшини на Закарпатті.
      • Угорські високопосадовці  наполягали на скасуванні норми про державну мову та почали блокувати усі спроби України вступити до ЄС та НАТО.
      • Ще один конфлікт між країнами спалахнув, коли Угорщина на Закарпатті почала роздавати українцям свої паспорти. Це суперечить законам України.
      • Чергове загострення відносин між державами виникло напередодні візиту в жовтні 2019 року до України керівництва НАТО. Воно мало виступити зі своєю декларацією на підтримку України. Проте Угорщина ветувала цю декларацію та вимагала, щоб туди включили їхні пропозиції. В останній момент Угорщина припинив блокування, зазначивши, що пропозиції таки були враховані.
      • Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто часто скаржився на те, що його держава та інші країни Центральної Європи суттєво постраждали після введення санкцій проти Росії.
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Українська мова НАТО Новини освіти Угорщина Новини України Новини політики
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