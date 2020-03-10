Угорщина блокуватиме засідання Ради Україна – НАТО: що цього разу не влаштовує Будапешт
Угорщина вирішила продовжить блокувати засідання Ради Україна – НАТО. Будапешт наполягає на відновленні прав угорців Закарпаття, які нібито порушує Україна.
Про це в угорському парламенті заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто, повідомляє Hungary Today. У своєму виступі він наголосив, що позицію Угорщини часто показують як проросійську. Дипломат назвав абсурдними такі звинувачення.
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Зі сторони може здатися, що доля 150 тисяч етнічних угорців в Україні для нас менш важлива, ніж геополітичні міркування. Але для нас ця меншина важливіша за будь-яку геополітику,
– наголосив міністр.
Петер Сійярто також зазначив, що з точки зору двосторонніх відносин Угорщини із сусідніми країнами, відносини з Україною є найскладнішими. За його словами, порушення з боку України стосуються не лише прав угорської громади, а й прав усіх нацменшин.
Претензії Угорщини до України через закон про освіту: основне
- 16 січня 2020 року в Україні ухвалили новий закон про середню освіту. Згідно з ним, усі угорськомовні школи зобов'язані перейти на нову модель навчання.
- У початковій школі навчання передбачається повністю угорською мовою, але з 5 класу не менше 20% предметів мають викладатися українською.
- З кожним роком української ставатиме більше. В результаті у 9 класі 40% предметів вестимуться державною мовою. У старшій школі такий показник має становити вже 60%.
- Натомість Угорщина пропонує прирівняти угорську мову до мови корінних народів – тобто аби навчання з 1 до 11 (12) класу велося угорською.
- Після набуття чинності освітнього закону українським угорцям ніхто не забороняє навчатися рідною мовою. Закон визначає, що основною мовою викладання в Україні є державна мова – українська. Проте поряд з державною мовою можуть викладатися і мови нацменшин. Тож освітній закон не обмежує права представників нацменшин на вивчення рідної мови, а захищає державну мову.
- Оцінивши закон, те ж саме заявила Венеціанська комісія, яка загалом позитивно оцінила документ.
Конфлікт у відносинах України з Угорщиною: з чого усе почалося
- Ще у 2017 році Будапешт звинуватив Україну в утисках угорців після схвалення закону про освіту. У ньому вивчення державної української мови стало обов'язковою нормою. Угорщина побачила в цьому законі начебто загрозу для своєї нацменшини на Закарпатті.
- Угорські високопосадовці наполягали на скасуванні норми про державну мову та почали блокувати усі спроби України вступити до ЄС та НАТО.
- Ще один конфлікт між країнами спалахнув, коли Угорщина на Закарпатті почала роздавати українцям свої паспорти. Це суперечить законам України.
- Чергове загострення відносин між державами виникло напередодні візиту в жовтні 2019 року до України керівництва НАТО. Воно мало виступити зі своєю декларацією на підтримку України. Проте Угорщина ветувала цю декларацію та вимагала, щоб туди включили їхні пропозиції. В останній момент Угорщина припинив блокування, зазначивши, що пропозиції таки були враховані.
- Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто часто скаржився на те, що його держава та інші країни Центральної Європи суттєво постраждали після введення санкцій проти Росії.