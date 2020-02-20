Угорщина поскаржилась на Україну в ООН: Утискають права угорців на самобутність і мову

У Західній Україні проживають понад 150 тисяч етнічних угорців. Боротьба України з Росією привела до того, що були прийняті нормативно-правові положення, які серйозно ускладнюють проживання угорців на території України, утискають їхні права на самобутність, мову, на самовизначення.

Таку скаргу на Україну заяву 20 лютого засіданні 74-ї сесії Генасамблеї ООН озвучив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто.

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"Угорці, які проживають на Заході України, хотіли б зберегти свої національну самобутність, мову та культуру так, як це гарантує міжнародне право. Не думаю, що мені про це варто детально розповідати в ООН. Адже ООН – це міжнародна організація, яка досить активно працює для забезпечення прав корінного населення. І угорці на Заході України якраз є корінним населенням: вони проживають на цих територіях понад тисячу років", – сказав угорський міністр.

При цьому він поскаржився, що коли при владі перебували попередній Президент України Петро Порошенко та склад парламенту, "були прийняті закони, які порушували та применшували міжнародно визнані права угорців, що проживають на Заході України".

Які закони має на увазі Сіярто? В Україні був схвалений новий закон про середню освіту. Згідно з ним, усі угорськомовні школи зобов'язані перейти на нову модель навчання. Так, у початковій школі навчання передбачається повністю угорською мовою, але з 5 класу не менше 20% предметів мають викладатися українською. З кожним роком української ставатиме більше і в результаті в 9 класі 40% предметів вестимуться державною мовою. У старшій школі такий показник має становити вже 60%. Натомість Угорщина пропонує прирівняти угорську мову до мови корінних народів – тобто аби навчання з 1 до 11 (12) класу велося угорською.

"Ми добре усвідомлюємо серйозність того, що відбувається на Сході України та в Криму, яких втрат зазнає Україна. Але неможливо пояснити чи виправдати порушення одного міжнародного положення тим, що в іншому районі країни порушуються інші міжнародні положення", – сказав Сіярто.

Боротьба України з Росією привела до того, що були прийняті нормативно-правові положення, які серйозно ускладнюють проживання угорців на території України, утискають права на самобутність, мову, на самовизначення,

– поскаржився глава МЗС Угорщини.

Він також зазначив, що знає про те, що українська влада хоче зміцнити роль державної мови, але це не має приводити до того, що "нацменшинам забороняють практично використовувати свою власну мову". Зауважимо, що угорцям в Україні ніхто не забороняє розмовляти рідною мовою.

При цьому дипломат наголосив, що угорці виступали і виступатимуть за суверенітет і територіальну цілісність України, а також надаватимуть державі гуманітарну та економічну підтримку.

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"Разом з тим ми б хотіли очікувати, що нова, законно обрана влада України врегулює вказану проблему. Ми – угорці – виступаємо за діалог", – наголосив Сіярто.