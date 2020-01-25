Угорщина ніколи не заперечувала європейської перспективи України, – Кулеба

У питанні досягнення Україною перспектив членства у Євросоюзі Угорщина не є країною, яка блокує цей процес. Таку заяву зробив віцепрем'єр з питань євроінтеграції України Дмитро Кулеба.

"Це правда, що після того, як у нас виникла з ними суперечка певна, Угорщина почала блокувати засідання Комісії Україна – НАТО. Але в ЄС Угорщина підтримує санкції проти Росії, запроваджені у відповідь на агресію проти нашої держави. І в принципі нічого не блокує", – сказав Кулеба в інтервю "Радіо Свобода".

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І в нас є двосторонній наш трек, де ми намагаємося вирішувати проблеми. Але я не бачу і ніколи не чув, щоб Угорщина заперечувала європейську перспективу України,

– наголосив урядовець.

Він додав, що не знає жодної країни ЄС, яка б виступала проти того, щоб Україна "опинилася на межі ЄС і стала невід'ємною частиною широкого європейського простору".

16 січня Кулеба заявляв, що на сьогодні Угорщина не є проблемою у відносинах України з НАТО. Тож Україна з оптимізмом дивиться у майбутнє відносин з Угорщиною і розраховує на досягнення компромісів для врегулювання ситуації з урахуванням інтересів обох країн.

Що відомо про проблеми у відносинах України з Угорщиною

У 2017 році Угорщина почала звинувачувати Україну в утисках після схвалення закону про освіту. У ньому вивчення державної української мови стало обов'язковою нормою. Угорщина побачила в цьому законі начебто загрозу для своєї нацменшини на Закарпатті. Тож почала наполягати на скасуванні норми про державну мову та почала блокувати всілякі спроби України вступити до ЄС та НАТО.

Ще один конфлікт між країнами спалахнув, коли Угорщина на Закарпатті почала роздавати українцям свої паспорти. Це суперечить законам України.

Чергове загострення відносин між державами виникло напередодні візиту в жовтні 2019 року до України керівництва НАТО. Воно мало виступити зі своєю декларацією на підтримку України. Проте Угорщина ветувала цю декларацію та вимагала, щоб туди включили їхні пропозиції. В останній момент Угорщина припинив блокування, зазначивши, що пропозиції таки були враховані.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто також скаржився на те, що його держава та інші країни Центральної Європи суттєво постраждали після введення санкцій проти Росії.

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Що насправді передбачає український закон про освіту? Насправді після набуття чинності освітнього закону українським угорцям навіть ніхто не забороняє навчатися рідною мовою. Закон визначає, що основною мовою викладання в Україні є державна мова – українська. Проте поряд з державною мовою можуть викладатися і мови нацменшин.



Тож освітній закон не обмежує права представників нацменшин на вивчення рідної мови, а зовсім навпаки – захищає державну мову. Оцінивши закон, те ж саме заявила Венеціанська комісія, яка загалом позитивно оцінила документ.