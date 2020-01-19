Військові розвідки Угорщини та України співпрацюватимуть: що про це відомо

Військові розвідки Угорщини та України об’єднають зусилля та розширять взаємодію зі зміцнення регіональної колективної безпеки.

Про це домовилися начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба та начальник Головного управління воєнної інформації Угорщини Янош Береш. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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Бурба і Береш під час зустрічі узгодили першочергові спільні кроки українського та угорського воєнних розвідувальних відомств, які дозволять підвищити рівень поінформованості безпекових структур НАТО.

В ГУР додали, що розширення співробітництва в розвідувальній сфері між Україною та Угорщиною сприятиме залученню Києва до Програми розширених можливостей Північноатлантичного Альянсу.

Що відомо про Програму розширених можливостей НАТОУкраїна офіційно звернулася до НАТО з проханням приєднатися до Програми розширених можливостей (EOP). Програма дозволяє об’єднати довкола НАТО клуб найближчих партнерів, які з різних причин не є союзниками, але готові тісно взаємодіяти, часто в технічних питаннях, в ході спільних операцій та навчань.



Сьогодні до програми входять Грузія, Швеція, Фінляндії, Австралія та Йорданія.

Відзначимо, що віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба заявив, що Угорщина вже не є проблемою у відносинах з НАТО.

Що відомо про загострення українсько-угорських відносин