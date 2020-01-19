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      Військові розвідки Угорщини та України співпрацюватимуть: що про це відомо

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      Василь Бурба і Янош Береш / gur.gov.ua

      Військові розвідки Угорщини та України об’єднають зусилля та розширять взаємодію зі зміцнення регіональної колективної безпеки.

      Про це домовилися начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба та начальник Головного управління воєнної інформації Угорщини Янош Береш. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

      До теми: Треба шукати компроміси: Кулеба розповів про налагодження відносин з Угорщиною

      Бурба і Береш під час зустрічі узгодили першочергові спільні кроки українського та угорського воєнних розвідувальних відомств, які дозволять підвищити рівень поінформованості безпекових структур НАТО.

      В ГУР додали, що розширення співробітництва в розвідувальній сфері між Україною та Угорщиною сприятиме залученню Києва до Програми розширених можливостей Північноатлантичного Альянсу.

      Що відомо про Програму розширених можливостей НАТОУкраїна офіційно звернулася до НАТО з проханням приєднатися до Програми розширених можливостей (EOP). Програма дозволяє об’єднати довкола НАТО клуб найближчих партнерів, які з різних причин не є союзниками, але готові тісно взаємодіяти, часто в технічних питаннях, в ході спільних операцій та навчань.

      Сьогодні до програми входять Грузія, Швеція, Фінляндії, Австралія та Йорданія.

      Відзначимо, що віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба заявив, що Угорщина вже не є проблемою у відносинах з НАТО. 

      Що відомо про загострення українсько-угорських відносин

      • Угорщина почала звинувачувати Україну в утисках після прийняття у 2017 році закону про освіту. У ньому обов'язковою нормою стало вивчення державної української мови. Угорщина вбачає в цьому законі загрозу для своєї нацменшини на Закарпатті. Тож країна почала наполягати на скасуванні норми про державну мову та пригрозила блокувати всілякі спроби України вступити до ЄС та НАТО.
      • Згодом між Україною та Угорщиною розгорівся новий конфлікт через те, що на Закарпатті українцям роздавали угорські паспорти. А це суперечить законам України.
      • Чергове загострення виникло напередодні візиту в жовтні керівництва НАТО до України. Тут північноатлантична рада мала виступити зі своєю декларацією на підтримку нашої держави. Втім Угорщина вирішила її ветувати. Угорці вимагали, аби до декларації включили їхні пропозиції. В останній момент Будапешт припинив блокування декларації, зазначивши, що пропозиції таки були враховані.
      • Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина та інші країни Центральної Європи суттєво постраждали після введення Євросоюзом санкцій проти Росії.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики НАТО Міністерство оборони України Угорщина
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