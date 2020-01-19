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      Военные разведки Венгрии и Украины будут сотрудничать: что об этом известно

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      Василий Бурба и Янош Береш / gur.gov.ua

      Военные разведки Венгрии и Украины объединят усилия и расширят взаимодействие по укреплению региональной коллективной безопасности.

      Об этом договорились начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба и начальник Главного управления военной информации Венгрии Янош Береш. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

      К теме: Надо искать компромиссы: Кулеба рассказал о налаживании отношений с Венгрией

      Бурба и Береш во время встречи согласовали первоочередные совместные шаги украинского и венгерского военных разведывательных ведомств, которые позволят повысить уровень осведомленности структур безопасности НАТО.

      В ГУР добавили, что расширение сотрудничества в разведывательной сфере между Украиной и Венгрией будет способствовать вовлечению Киева в Программы расширенных возможностей Североатлантического Альянса.

      Что известно о Программе расширенных возможностей НАТОУкраина официально обратилась к НАТО с просьбой присоединиться к Программе расширенных возможностей (EOP). Программа позволяет объединить вокруг НАТО клуб ближайших партнеров, которые по разным причинам не являются союзниками, но готовы тесно взаимодействовать, часто в технических вопросах, в ходе совместных операций и учений.

      Сегодня в программу входят Грузия, Швеция, Финляндия, Австралия и Иордания.

      Отметим, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия уже не является проблемой в отношениях с НАТО.

      Что известно об обострении украинско-венгерских отношений

      • Венгрия начала обвинять Украину в ущемлении после принятия в 2017 году закона об образовании. В нем обязательной нормой стало изучение государственного украинского языка. Венгрия видит в этом законе угрозу для своей нацменьшины на Закарпатье. Поэтому страна стала настаивать на отмене нормы о государственном языке и пригрозила блокировать всякие попытки Украины вступить в ЕС и НАТО.
      • Впоследствии между Украиной и Венгрией разгорелся новый конфликт из-за того, что на Закарпатье украинцам раздавали венгерские паспорта. А это противоречит законам Украины.
      • Очередное обострение возникло накануне визита в октябре руководства НАТО в Украину. Здесь североатлантический совет должен выступить со своей декларацией в поддержку нашего государства. Впрочем Венгрия решила ее ветировать. Венгры требовали, чтобы в декларацию включили их предложения. В последний момент Будапешт прекратил блокирование декларации, отметив, что предложения таки были учтены.
      • Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия и другие страны Центральной Европы существенно пострадали после введения Евросоюзом санкций против России.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики НАТО Міністерство оборони України Венгрия
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