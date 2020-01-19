Военные разведки Венгрии и Украины будут сотрудничать: что об этом известно

Военные разведки Венгрии и Украины объединят усилия и расширят взаимодействие по укреплению региональной коллективной безопасности.

Об этом договорились начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба и начальник Главного управления военной информации Венгрии Янош Береш. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Бурба и Береш во время встречи согласовали первоочередные совместные шаги украинского и венгерского военных разведывательных ведомств, которые позволят повысить уровень осведомленности структур безопасности НАТО.

В ГУР добавили, что расширение сотрудничества в разведывательной сфере между Украиной и Венгрией будет способствовать вовлечению Киева в Программы расширенных возможностей Североатлантического Альянса.

Что известно о Программе расширенных возможностей НАТОУкраина официально обратилась к НАТО с просьбой присоединиться к Программе расширенных возможностей (EOP). Программа позволяет объединить вокруг НАТО клуб ближайших партнеров, которые по разным причинам не являются союзниками, но готовы тесно взаимодействовать, часто в технических вопросах, в ходе совместных операций и учений.



Сегодня в программу входят Грузия, Швеция, Финляндия, Австралия и Иордания.

Отметим, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия уже не является проблемой в отношениях с НАТО.

Что известно об обострении украинско-венгерских отношений