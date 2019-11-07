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      Правительство Венгрии заявило об убытках из-за санкций против России

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      Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил об убытках Венгрии из-за антироссийских санкций
      Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил об убытках Венгрии из-за антироссийских санкций / 24 канал

      Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто считает, что Венгрия и другие страны Центральной Европы существенно пострадали после введения Европейским Союзом санкций против России.

      Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на интервью политика японскому телевидению.

      Страны, которые понесли огромные потери из-за санкций в отношении России, - это мы, страны Центральной Европы,
      – подчеркнул глава МИД Венгрии.

      Читайте также: Венгрия выдвинула условие для разблокирования решения НАТО относительно Украины

      Петер Сиярто также назвал естественным, что в Венгрии сложились тесные отношения с Россией, учитывая географическую близость двух стран. Он отметил, что Венгрия заинтересована в развитии отношений не только с Западом, но и с Востоком.

      Китай, который становится крупнейшей экономикой в ​​мире, обладает огромным влиянием в Европе,
      – добавил политик.

      Интересно! Ранее сообщалось, что Венгрия игнорировала санкции против России. А местные власти неоднократно заявляли про ущерб, который международная санкционная политика наносит стране.

      Что известно о санкциях против России?
      Международные санкции в отношении России начали применять в 2014 году. Они стали составной международной реакции на вооруженную агрессию России против Украины. Санкции ввела 41 страна. Целью санкций является прекращение финансирования, вооружения и снабжения Россией террористов на восток Украины.

      Санкции вводились поэтапно: первый этап –  ограничение сотрудничества, второй –  ограничения на поставки отдельных видов технологий, третий –  санкции, направленные против отдельных секторов экономики России.

      31 июля 2014 года Европейский Союз принял решение о введении третьего уровня санкций, касающихся энергетического и финансового секторов, продукции военного и двойного назначения. Европейский Союз возобновляет санкции каждые полгода, пока они остаются в силе до 31 января 2020 года.

      4 марта 2019 года антироссийские санкции еще на год продлили и США.

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      Теги: Венгрия Украина – Россия Санкции Евросоюз
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