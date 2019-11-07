Влада Угорщини заявила про збитки через санкції проти Росії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вважає, що Угорщина та інші країни Центральної Європи суттєво постраждали після введення Європейським Союзом санкцій проти Росії.

Про це повідомило ТАСС з посиланням на інтерв’ю політика японському телебаченню.

Країни, які зазнали величезних втрат через санкції щодо Росії, – це ми, країни Центральної Європи,

– підкреслив глава МЗС Угорщини.

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Петер Сіярто також назвав природним, що в Угорщини склалися тісні взаємини з Росією, зважаючи на географічну близькість двох країн. Він зазначив, що Угорщина зацікавлена в розвитку відносин не лише зі Заходом, але і зі Сходом.

Китай, який стає найбільшою економікою у світі, володіє величезним впливом в Європі,

– додав політик.

Цікаво! Раніше повідомлялося, що Угорщина ігнорувала санкції проти Росії. А місцева влада неодноразово заявляла про збитки, яких міжнародна санкційна політика завдає країні.

Що відомо про санкції проти Росії?Міжнародні санкції щодо Росії почали застосовувати у 2014 році. Вони стали складовою міжнародної реакції на збройну агресію Росії проти України. Санкції ввела 41 країна. Метою санкцій є припинення фінансування, озброєння та постачання Росією терористів на схід України.



Санкції вводились поетапно: перший етап – обмеження співробітництва, другий – обмеження на постачання окремих видів технологій, третій – санкції, спрямовані проти окремих секторів економіки Росії.



31 липня 2014 року Європейський Союз ухвалив рішення про введення третього рівня санкцій, які стосуються енергетичного та фінансового секторів, продукції військового та подвійного призначення. Європейський Союз поновлює санкції кожні пів року, наразі вони залишаються чинними до 31 січня 2020 року.



4 березня 2019 року антиросійські санкції ще на рік продовжили й США.