Треба шукати компроміси: Кулеба розповів про налагодження відносин з Угорщиною

Україна з оптимізмом дивиться у майбутнє відносин з Угорщиною і розраховує на досягнення компромісів для врегулювання ситуації з урахуванням інтересів обох країн.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба за підсумками візиту у штаб-квартиру НАТО в Брюсселі, повідомляє "Укрінформ".

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За його словами, зараз Угорщина не є проблемою у відносинах з НАТО.

Кулеба нагадав про створення Українсько-угорської міжурядової комісії, яку він очолює разом з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто.

Водночас, дипломат зазначив, що не відходить від позиції захисту інтересів України і має намір обговорити це під час зустрічі з угорськими колегами.

Це не буде повернення в ту ситуацію, яка існувала до прийняття Верховною Радою закону про освіту. Але треба шукати компроміси. Безумовно шукатимемо і будемо йти на компроміси і очікуємо, що і угорська сторона теж йтиме на компроміси,

– наголосив Дмитро Кулеба.

Що відомо про загострення українсько-угорських відносин

Угорщина почала звинувачувати Україну в утисках після прийняття у 2017 році закону про освіту. У ньому обов'язковою нормою стало вивчення державної української мови. Угорщина вбачає в цьому законі загрозу для своєї нацменшини на Закарпатті. Тож країна почала наполягати на скасуванні норми про державну мову та пригрозила блокувати всілякі спроби України вступити до ЄС та НАТО.

Згодом між Україною та Угорщиною розгорівся новий конфлікт через те, що на Закарпатті українцям роздавали угорські паспорти. А це суперечить законам України.

Чергове загострення виникло напередодні візиту в жовтні керівництва НАТО до України. Тут північноатлантична рада мала виступити зі своєю декларацією на підтримку нашої держави. Втім Угорщина вирішила її ветувати. Угорці вимагали, аби до декларації включили їхні пропозиції. В останній момент Будапешт припинив блокування декларації, зазначивши, що пропозиції таки були враховані.

до України. Тут північноатлантична рада мала виступити зі своєю декларацією на підтримку нашої держави. Втім Угорщина вирішила її ветувати. Угорці вимагали, аби до декларації включили їхні пропозиції. В останній момент Будапешт припинив блокування декларації, зазначивши, що пропозиції таки були враховані. Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина та інші країни Центральної Європи суттєво постраждали після введення Євросоюзом санкцій проти Росії .

Що насправді передбачає освітній закон?Насправді у заявах Угорщини є певна маніпуляція, оскільки українським угорцям навіть після набуття чинності освітнього закону ніхто не забороняє навчатися рідною мовою.



Український закон про освіту визначає, що основною мовою викладання в Україні є державна мова – українська. Втім поряд з державною мовою можуть викладатися і мови національних меншин.



У такий спосіб освітній закон не обмежує права представників нацменшин на вивчення рідної мови, а зовсім навпаки – захищає державну мову. Про це у своїй оцінці закону говорила і Венеціанська комісія, яка загалом дала йому позитивну оцінку.