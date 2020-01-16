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      Треба шукати компроміси: Кулеба розповів про налагодження відносин з Угорщиною

      203 Читать новость на русском
      Дмитро Кулеба / golos.com.ua

      Україна з оптимізмом дивиться у майбутнє відносин з Угорщиною і розраховує на досягнення компромісів для врегулювання ситуації з урахуванням інтересів обох країн.

      Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба за підсумками візиту у штаб-квартиру НАТО в Брюсселі, повідомляє "Укрінформ".

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      За його словами, зараз Угорщина не є проблемою у відносинах з НАТО. 

      Кулеба нагадав про створення Українсько-угорської міжурядової комісії, яку він очолює разом з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто.

      Водночас, дипломат зазначив, що не відходить від позиції захисту інтересів України і має намір обговорити це під час зустрічі з угорськими колегами.

      Це не буде повернення в ту ситуацію, яка існувала до прийняття Верховною Радою закону про освіту. Але треба шукати компроміси. Безумовно шукатимемо і будемо йти на компроміси і очікуємо, що і угорська сторона теж йтиме на компроміси,
      – наголосив Дмитро Кулеба.

      Що відомо про загострення українсько-угорських відносин

      • Угорщина почала звинувачувати Україну в утисках після прийняття у 2017 році закону про освіту. У ньому обов'язковою нормою стало вивчення державної української мови. Угорщина вбачає в цьому законі загрозу для своєї нацменшини на Закарпатті. Тож країна почала наполягати на скасуванні норми про державну мову та пригрозила блокувати всілякі спроби України вступити до ЄС та НАТО.
      • Згодом між Україною та Угорщиною розгорівся новий конфлікт через те, що на Закарпатті українцям роздавали угорські паспорти. А це суперечить законам України.
      • Чергове загострення виникло напередодні візиту в жовтні керівництва НАТО до України. Тут північноатлантична рада мала виступити зі своєю декларацією на підтримку нашої держави. Втім Угорщина вирішила її ветувати. Угорці вимагали, аби до декларації включили їхні пропозиції. В останній момент Будапешт припинив блокування декларації, зазначивши, що пропозиції таки були враховані.
      • Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина та інші країни Центральної Європи суттєво постраждали після введення Євросоюзом санкцій проти Росії.

      Що насправді передбачає освітній закон?Насправді у заявах Угорщини є певна маніпуляція, оскільки українським угорцям навіть після набуття чинності освітнього закону ніхто не забороняє навчатися рідною мовою.

      Український закон про освіту визначає, що основною мовою викладання в Україні є державна мова – українська. Втім поряд з державною мовою можуть викладатися і мови національних меншин.

      У такий спосіб освітній закон не обмежує права представників нацменшин на вивчення рідної мови, а зовсім навпаки – захищає державну мову. Про це у своїй оцінці закону говорила і Венеціанська комісія, яка загалом дала йому позитивну оцінку.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Кулеба НАТО Угорщина Українська мова
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