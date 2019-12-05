На Закарпатті планують відкрити пам'ятник лідеру боротьби за незалежність Угорщини

На площу Будапешт в Берегові привезли кінну статую Ференца Ракоці ІІ, лідера боротьби за незалежність Угорщини. Відкриття пам'ятника угорські ЗМІ анонсували на 17 грудня.

Ініціатором встановлення кінного пам'ятника Ференцу Ракоці ІІ є "Товариство угорської культури Закарпаття" (KMKSZ). Про це повідомляє mukachevo.net.

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Постамент для пам'ятника з надписом "Сum Deo pro Patria et Libertate!" ("З Богом за Вітчизну та Свободу") встановили ще у червні.

Місцеві угорці зазначають, що "мрії про таку скульптуру були вже давно, але не вистачало фінансування. Тепер гроші знайшлися в Угорщини".

Натомість, досі невідомо чи надало Міністерство культури України свій висновок щодо встановлення цього монумента.



Пам'ятник Ракоці планують відкрити 17 грудня / mukachevo.net

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