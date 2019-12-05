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      На Закарпатті планують відкрити пам'ятник лідеру боротьби за незалежність Угорщини

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      На Закарпатті встановлять пам'ятник угорському національному лідеру / mukachevo.net

      На площу Будапешт в Берегові привезли кінну статую Ференца Ракоці ІІ, лідера боротьби за незалежність Угорщини. Відкриття пам'ятника угорські ЗМІ анонсували на 17 грудня.

      Ініціатором встановлення кінного пам'ятника Ференцу Ракоці ІІ є "Товариство угорської культури Закарпаття" (KMKSZ). Про це повідомляє mukachevo.net.

      До теми: Угорщина не прагне автономії Закарпаття, – посол

      Постамент для пам'ятника з надписом "Сum Deo pro Patria et Libertate!" ("З Богом за Вітчизну та Свободу") встановили ще у червні.

      Місцеві угорці зазначають, що "мрії про таку скульптуру були вже давно, але не вистачало фінансування. Тепер гроші знайшлися в Угорщини".

      Натомість, досі невідомо чи надало Міністерство культури України свій висновок щодо встановлення цього монумента.


      Пам'ятник Ракоці планують відкрити 17 грудня / mukachevo.net

      Що відомо про загострення українсько-угорських відносин

      • Угорщина почала звинувачувати Україну в утисках після прийняття у 2017 році закону про освіту. У ньому обов'язковою нормою стало вивчення державної української мови. Угорщина вбачає в цьому законі загрозу для своєї нацменшини на Закарпатті. Тож країна почала наполягати на скасуванні норми про державну мову та пригрозила блокувати всілякі спроби України вступити до ЄС та НАТО.
      • Згодом між Україною та Угорщиною розгорівся новий конфлікт через те, що на Закарпатті українцям роздавали угорські паспорти. А це суперечить законам України.
      • Чергове загострення виникло напередодні візиту в жовтні керівництва НАТО до України. Тут північноатлантична рада мала виступити зі своєю декларацією на підтримку нашої держави. Втім Угорщина вирішила її ветувати. Угорці вимагали, аби до декларації включили їхні пропозиції. В останній момент Будапешт припинив блокування декларації, зазначивши, що пропозиції таки були враховані.
      • Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина та інші країни Центральної Європи суттєво постраждали після введення Євросоюзом санкцій проти Росії.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Закарпатська область Новини Закарпаття Угорщина
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