17:07
28 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      20:43, 27 листопада
      Вєсті.UA
      20:05, 27 листопада
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Угорщина не прагне автономії Закарпаття, – посол

      630 Читать новость на русском
      В Угорщини немає територіальних претензій до України / glavcom.ua

      Посол Угорщини Іштван Ійдярто заявив, що підстав для сепаратизму угорців Закарпаття немає. Крім того, Будапешт не заохочує до автономії області.

      Хоча Закарпаття завжди було цікавою територією, там ніколи не було конфліктів між українцями та іншими націями, заявив Ійдярто в інтерв’ю Главкому.

      Читайте також: Ми відмовилися від агресивної риторики, – Кулеба про конфлікт з Угорщиною

      Та яка автономія? На Закарпатті 1,2 мільйона українців, а угорців – 150 тисяч. Які передумови є до сепаратизму, автономії? Чи у Києві думають, що більшість українців зовсім "не наші", вони прословацькі, проугорські,
      – прокоментував посол.

      При цьому, він зауважив, що дотримання прав меншин, і автономії в складі держави – це європейські практики, які враховують національний фактор, людей, які проживають в тому чи іншому регіоні.

      В Європарламенті схвалили кандидатуру угорського комісара, який відповідає за питання політики сусідства та розширення. Серед іншого він підтримуватиме проведення в Україні реформ.

      Що відомо про загострення українсько-угорських відносин

      • Угорщина почала звинувачувати Україну в утисках після прийняття у 2017 році нового закону про освіту. У ньому обов'язковою нормою стало вивчення державної української мови. Угорщина вбачає в цьому законі загрозу для своєї нацменшини на Закарпатті. Тож країна почала наполягати на скасуванні норми про державну мову та пригрозила блокувати всілякі спроби України вступити до ЄС та НАТО.
      • Згодом між Україною та Угорщиною розгорівся новий конфлікт через те, що на Закарпатті українцям роздавали угорські паспорти. А це суперечить законам України.
      • Чергове загострення виникло напередодні візиту в жовтні керівництва НАТО до України. Тут північноатлантична рада мала виступити зі своєю декларацією на підтримку нашої держави. Втім Угорщина вирішила її ветувати. Угорці вимагали, аби до декларації включили їхні пропозиції. В останній момент Будапешт припинив блокування декларації, зазначивши, що пропозиції таки були враховані.
      • Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина та інші країни Центральної Європи суттєво постраждали після введення Євросоюзом санкцій проти Росії.
      Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
      сьогодні
      22671
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Угорщина Новини Закарпаття
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Чорна п'ятниця здорової людини: як підготуватись та не стати жертвою маркетологів
      Блог Соцмережі 46
      сьогодні , 16:30 Вихід депутатів зі "Слуги народу": чому це комедія та де тут кримінал
      Антон Голобородько 340
      27 листопада , 19:50 Бюджетна 3Д модель електрокаміну: огляд новинки 2020 року
      212
      сьогодні , 15:37 Олена Зеркаль подала у відставку: біографія дипломатки
      Ірина Вихрущ 4115
      сьогодні , 15:30 Неочікувана трансформація політики Тимошенко: люди Медведчука та Ахметова в "Батьківщині"
      Сергій Лещенко 771
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук