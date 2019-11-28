Угорщина не прагне автономії Закарпаття, – посол

Посол Угорщини Іштван Ійдярто заявив, що підстав для сепаратизму угорців Закарпаття немає. Крім того, Будапешт не заохочує до автономії області.

Хоча Закарпаття завжди було цікавою територією, там ніколи не було конфліктів між українцями та іншими націями, заявив Ійдярто в інтерв’ю Главкому.

Читайте також: Ми відмовилися від агресивної риторики, – Кулеба про конфлікт з Угорщиною

Та яка автономія? На Закарпатті 1,2 мільйона українців, а угорців – 150 тисяч. Які передумови є до сепаратизму, автономії? Чи у Києві думають, що більшість українців зовсім "не наші", вони прословацькі, проугорські,

– прокоментував посол.

При цьому, він зауважив, що дотримання прав меншин, і автономії в складі держави – це європейські практики, які враховують національний фактор, людей, які проживають в тому чи іншому регіоні.

В Європарламенті схвалили кандидатуру угорського комісара, який відповідає за питання політики сусідства та розширення. Серед іншого він підтримуватиме проведення в Україні реформ.

Що відомо про загострення українсько-угорських відносин