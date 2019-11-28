Угорщина не прагне автономії Закарпаття, – посол
Посол Угорщини Іштван Ійдярто заявив, що підстав для сепаратизму угорців Закарпаття немає. Крім того, Будапешт не заохочує до автономії області.
Хоча Закарпаття завжди було цікавою територією, там ніколи не було конфліктів між українцями та іншими націями, заявив Ійдярто в інтерв’ю Главкому.
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Та яка автономія? На Закарпатті 1,2 мільйона українців, а угорців – 150 тисяч. Які передумови є до сепаратизму, автономії? Чи у Києві думають, що більшість українців зовсім "не наші", вони прословацькі, проугорські,
– прокоментував посол.
При цьому, він зауважив, що дотримання прав меншин, і автономії в складі держави – це європейські практики, які враховують національний фактор, людей, які проживають в тому чи іншому регіоні.
В Європарламенті схвалили кандидатуру угорського комісара, який відповідає за питання політики сусідства та розширення. Серед іншого він підтримуватиме проведення в Україні реформ.
Що відомо про загострення українсько-угорських відносин
- Угорщина почала звинувачувати Україну в утисках після прийняття у 2017 році нового закону про освіту. У ньому обов'язковою нормою стало вивчення державної української мови. Угорщина вбачає в цьому законі загрозу для своєї нацменшини на Закарпатті. Тож країна почала наполягати на скасуванні норми про державну мову та пригрозила блокувати всілякі спроби України вступити до ЄС та НАТО.
- Згодом між Україною та Угорщиною розгорівся новий конфлікт через те, що на Закарпатті українцям роздавали угорські паспорти. А це суперечить законам України.
- Чергове загострення виникло напередодні візиту в жовтні керівництва НАТО до України. Тут північноатлантична рада мала виступити зі своєю декларацією на підтримку нашої держави. Втім Угорщина вирішила її ветувати. Угорці вимагали, аби до декларації включили їхні пропозиції. В останній момент Будапешт припинив блокування декларації, зазначивши, що пропозиції таки були враховані.
- Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина та інші країни Центральної Європи суттєво постраждали після введення Євросоюзом санкцій проти Росії.