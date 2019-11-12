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      Ми відмовилися від агресивної риторики, – Кулеба про конфлікт з Угорщиною

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      Кулеба прокоментував загострення конфлікту з Угорщиною
      Кулеба прокоментував загострення конфлікту з Угорщиною / Фото з фейсбук-сторінки Кулеби

      Україна та Угорщина повинні перейти до "тихої дипломатії" замість жорсткого відстоювання своїх інтересів. Вихід із цієї ситуації повинен бути націлений не на широку аудиторію.

      Україна вирішує питання, пов’язані із намаганнями Угорщини блокувати її євроатлантичну інтеграцію Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв'ю "РБК-Україна".

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      Він зазначив, що Україна "надсилає сигнали угорським партнерам про "готовність до діалогу та вирішення проблеми".

      Ми вважаємо, що немає ніяких стратегічних перешкод, які ми не здатні з ними подолати. Потрібні дві речі: відмовитися від агресивної публічної риторики – і ми від неї відмовилися,
      – сказав Кулеба.

      Віцепрем’єр пояснив, що раніше була риторика про жорстке відстоювання своїх інтересів". Натомість Кулеба наголошує, що обом сторонам "треба ось цю риторику прибрати і перейти до "тихої дипломатії".

      "В рамках цієї "тихої дипломатії" ми повинні запросити за один стіл президента Зеленського та прем'єр-міністра Орбана, щоб вони поговорили і знайшли вихід, розрахований не на зовнішню аудиторію, а на досягнення рішення", – додав він.

      Кулеба також зазначив, що "його колеги, міністр закордонних справ, Офіс Президента і він сам" працюють над цим.

      Про те, що МЗС готує термінову зустріч Володимира Зеленського з угорським прем'єром Віктором Орбаном, говорив і глава відомства Вадим Пристайко. За його словами, необхідно терміново і оперативно провести одну зустріч, яка дозволить стартувати перемовинам між державами.

      Чергове загострення в українсько-угорських стосунках: що треба знати

      • Чергове загострення виникло напередодні візиту керівництва НАТО до України.
      • Тут північноатлантична рада мала виступити зі своєю декларацією на підтримку нашої держави. Втім Угорщина вирішила її ветувати.
      • Угорці вимагали, аби до декларації включили їх пропозиції. В останній момент Будапешт припинив блокування декларації, зазначивши, що пропозиції таки були враховані.
      • Все почалось з того, що у 2017 році в Україні схвалили новий закон про освіту, де обов'язковою нормою стало вивчення державної української мови. Угорщина вбачає в цьому законі загрозу для своєї нацменшини на Закарпатті.
      • Відтоді країна почала наполягати на скасуванні норми про державну мову та пригрозила блокувати всілякі спроби України вступити до ЄС та НАТО.
      • Згодом між Україною та Угорщиною розгорівся новий конфлікт через те, що на Закарпатті українцям роздавали угорські паспорти. Це суперечить законам України.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Кулеба Угорщина НАТО Євросоюз
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