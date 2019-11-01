Загострення між Україною і Угорщиною: Зеленському готують термінову зустріч з Орбаном

Вадим Пристайко заявив, що МЗС готує термінову зустріч Володимира Зеленського з угорським прем'єром Віктором Орбаном. За його словами, необхідно терміново і оперативно провести одну зустріч, яка дозволить стартувати перемовинам між державами.

Формат зустрічі ще може змінитися, але це має бути і зустріч президента за прем'єром, міністра з міністром (мовиться про глав МЗС), розповів Вадим Пристайко у коментарі ТСН.

Важливо! Прем'єр Угорщини налаштовував Трампа проти України, – ЗМІ

"Маю на увазі коротку зустріч, про яку ми домовились з моїм колегою Петером Сійярто. На превеликий жаль, просто фізично не вистачає часу для такої розмови, але ми дійсно вирішили піти за межі формального протоколу, просто терміново і оперативно провести одну зустріч, яка б дозволила стартувати нашим перемовинам", – пояснив міністр.

Він також наголосив, що українська влада не розраховує, буцімто одна зустріч вирішить проблеми у відносинах між Україною та Угорщиною за один раз.

Ця проблема скоріше має коріння у внутрішній політиці Угорщини, ніж у відносинах між Україною та Угорщиною. Але ми спробуємо ці питання, національні питання, питання освіти і мови вирішити,

– запевнив глава МЗС.

За його словами, угорські політики відчувають потреби суспільства, тому дещо підштовхують цей процес, і виникає все більше й більше ескалації у цій риториці з Україною.

"Для цього ми й хочемо зробити зустріч прем'єра із президентом. Для того, щоб знизити рівень ескалації, змінити рівень наративу цього діалогу. Для того, щоб врешті-решт вийти на нормальний рівень", – резюмував Вадим Пристайко.

Що відомо про чергове загострення в українсько-угорських відносинах?Чергове загострення виникло напередодні візиту керівництва НАТО до України. Тут північноатлантична рада мала виступити зі своєю декларацією на підтримку нашої держави. Втім Угорщина вирішила її ветувати.



Угорці вимагали, аби до декларації включили їх пропозиції. В останній момент Будапешт припинив блокування декларації, зазначивши, що пропозиції таки були враховані.