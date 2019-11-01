08:00
1 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля: Россияне бомбят Воронеж. Медведев под прикрытием
      Вєсті Кремля
      21:48, 31 октября
      Вести.UA: Что ожидает Дубневича. Тищенко нашел свое призвание
      Вєсті.UA
      19:28, 31 октября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН

      Обострение между Украиной и Венгрией: Зеленскому готовят срочную встречу с Орбаном

      438 Читати новину українською
      Зеленскому готовят срочную встречу с Орбаном
      Зеленскому готовят срочную встречу с Орбаном / колаж 24 канала

      Вадим Пристайко заявил, что МИД готовит срочную встречу Владимира Зеленского с венгерским премьером Виктором Орбаном. По его словам, необходимо срочно и оперативно провести одну встречу, которая позволит стартовать переговорам между государствами.

      Формат встречи еще может измениться, но это должна быть и встреча президента с премьером, министра с министром (говорится о главах МИД), рассказал Вадим Пристайко в комментарии ТСН.

      Важно! Премьер Венгрии настраивал Трампа против Украины,  СМИ

      "Я говорю о короткой встрече, о которой мы договорились с моим коллегой Петером Сийярто. К большому сожалению, просто физически не хватает времени для такого разговора, но мы действительно решили уйти за пределы формального протокола, просто срочно и оперативно провести одну встречу, которая позволила бы стартовать нашим переговорам",  пояснил министр.

      Он также отметил, что украинская власть не рассчитывает, будто одна встреча решит проблемы в отношениях между Украиной и Венгрией за один раз.

      Эта проблема скорее имеет корни во внутренней политике Венгрии, чем в отношениях между Украиной и Венгрией. Но мы попробуем эти вопросы, национальные вопросы, вопросы образования и языка решить,
       заверил глава МИД.

      По его словам, венгерские политики чувствуют потребности общества, поэтому несколько подталкивают этот процесс, и возникает все больше и больше эскалации в этой риторике с Украиной.

      "Для этого мы и хотим сделать встречу премьера с президентом. Для того, чтобы снизить уровень эскалации, изменить уровень нарратива этого диалога. Для того, чтобы в конце концов выйти на нормальный уровень",  резюмировал Вадим Пристайко.

      Что известно об очередном обострении в украинско-венгерских отношениях? Очередное обострение возникло накануне визита руководства НАТО в Украину. Здесь североатлантический совет должен был выступить со своей декларацией в поддержку нашего государства. Впрочем Венгрия решила ее ветировать.

      Венгры требовали, чтобы к декларации включили их предложения. В последний момент Будапешт прекратил блокировки декларации, отметив, что предложения таки были учтены.

      blog_ava
      Выходные дни-2019: календарь праздников в Украине
      сегодня
      441506
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Вадим Пристайко МИД Украины Венгрия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пішов воювати, коли народилася донька, – кулеметник "Плюшкін"
      31 октября , 22:01 Пішов воювати, коли народилася донька, – кулеметник "Плюшкін"
      Володимир Патола 430
      Обзор ноутбука ThinkPad T590: главные преимущества премиального и стильного лэптопа
      31 октября , 21:25 Обзор ноутбука ThinkPad T590: главные преимущества премиального и стильного лэптопа
      Анастасія Можаровська 95
      Что даст Украине членство в НАТО?
      31 октября , 21:01 Что даст Украине членство в НАТО?
      Світлана Попова 319
      А как бы вы наказали Яременко за секс-скандал: опрос
      31 октября , 20:18 А как бы вы наказали Яременко за секс-скандал: опрос
      Северин Трач 506
      Как грузинские банки "пережили" российскую агрессию, – экс-посол Катамадзе
      31 октября , 18:42 Как грузинские банки "пережили" российскую агрессию, – экс-посол Катамадзе
      Ірина Поліщук 200
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук