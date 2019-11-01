Обострение между Украиной и Венгрией: Зеленскому готовят срочную встречу с Орбаном

Вадим Пристайко заявил, что МИД готовит срочную встречу Владимира Зеленского с венгерским премьером Виктором Орбаном. По его словам, необходимо срочно и оперативно провести одну встречу, которая позволит стартовать переговорам между государствами.

Формат встречи еще может измениться, но это должна быть и встреча президента с премьером, министра с министром (говорится о главах МИД), рассказал Вадим Пристайко в комментарии ТСН .

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"Я говорю о короткой встрече, о которой мы договорились с моим коллегой Петером Сийярто. К большому сожалению, просто физически не хватает времени для такого разговора, но мы действительно решили уйти за пределы формального протокола, просто срочно и оперативно провести одну встречу, которая позволила бы стартовать нашим переговорам", – пояснил министр.

Он также отметил, что украинская власть не рассчитывает, будто одна встреча решит проблемы в отношениях между Украиной и Венгрией за один раз.

Эта проблема скорее имеет корни во внутренней политике Венгрии, чем в отношениях между Украиной и Венгрией. Но мы попробуем эти вопросы, национальные вопросы, вопросы образования и языка решить,

– заверил глава МИД.

По его словам, венгерские политики чувствуют потребности общества, поэтому несколько подталкивают этот процесс, и возникает все больше и больше эскалации в этой риторике с Украиной.

"Для этого мы и хотим сделать встречу премьера с президентом. Для того, чтобы снизить уровень эскалации, изменить уровень нарратива этого диалога. Для того, чтобы в конце концов выйти на нормальный уровень", – резюмировал Вадим Пристайко.