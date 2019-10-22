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      Премьер Венгрии настраивал Трампа против Украины, – СМИ

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      Премьер Венгрии настраивал Трампа против Украины
      Премьер Венгрии настраивал Трампа против Украины / Chris Kleponis/Pool via Bloomberg

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом высказал резкую оценку в адрес Украины, чем мог ухудшить мнение Трампа о ней.

      Их встреча состоялась 13 мая в Вашингтоне в этом году, сообщает The New York Times.

      Интересно! Украиногейт: головная боль Дональда Трампа

      По информации издания, визит главы правительства Венгрии вызвал острый спор в Белом доме. Джон Болтон, который был тогда советником по вопросам национальной безопасности, и Фиона Хилл, тогдашний старший директор Совета национальной безопасности по евразийским и российским вопросам, выступили против его приглашения в Вашингтон.

      Однако на встрече Дональда Трампа и Виктора Орбана настоял исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвани.

      Как результат, Трамп в критический момент в украинской саге сел в Овальном кабинете вместе с европейским лидером, который имеет жестко негативный взгляд на Украину, который подтверждал мысли, которые он слышал от своего личного адвоката Рудольфа Джулиани и от президента России Владимира Путина неоднократно в течение месяцев и лет,
      – говорится в материале.

      Отражая мнению Путина, Орбан публично обвинял Украину в подавлении ее венгерского меньшинства, его правительство называло Украину "полуфашистсвой" и блокирует важные для Украины встречи с Европейским Союзом и НАТО.

      23 мая, через десять дней после встречи с Орбаном, Трамп встретился с несколькими его главными советниками, которые вернулись с инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского.

      Советники, в частности Рик Перри, министр энергетики, Курт Волкер, тогдашний специальный представитель по вопросам Украины, и Гордон Сондленд, посол в Европейском Союзе, заверили господина Трампа в том, что Зеленский является реформатором, который заслужил американскую поддержку.

      Почему между Венгрией и Украиной сложные отношения?
      Украина и Венгрия имеют очень натянутые отношения из-за венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Обострение началось в 2017 году после принятия Украиной образовательного закона, где обязательной нормой образования является изучение украинского государственного языка. Будапешт настаивал на отмене этой нормы и пригрозил блокировать всякие попытки Украины интегрироваться в ЕС и НАТО. Однако Киев отверг все обвинения.

      Впоследствии между двумя государствами разгорелся новый конфликт из-за того, что на Закарпатье украинцам раздавали венгерские паспорта. В частности, в сети появилось видео, как в венгерском консульстве в городе Берегово местные получают гражданство соседнего государства и присягают на верность ему. Это противоречит законам Украины, поэтому МИД объявило венгерского посла персоной нон-грата (нежелательным лицом).

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Дональд Трамп Новости США Венгрия
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