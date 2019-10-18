Украинагейт: головная боль Дональда Трампа

Давление на президента США Дональда Трампа все больше усиливается. После пресс-конференции, на которой руководитель аппарата Белого Дома буквально проговорился, что администрация Трампа не только нарушила Закон о финансировании предвыборной кампании, но и делает это постоянно – даже республиканцы считают, что импичмента избежать не удастся.

Имя Гордона Сонлданда недавно было известно лишь немногим экспертам по внешней политике. Теперь посол США в Евросоюзе, сам того не желая, стал знаменитым: показания, которые он дал в Конгрессе по делу "Украинагейта", стали первыми, которые напрямую не обвинили Дональда Трампа в нарушении американского законодательства. Его предшественники, как действующие, так и бывшие чиновники, до сих пор говорили исключительно против Трампа, поэтому на их фоне Сондланд со своим дипломатическим избеганием темы выглядел, как стопроцентный упорный лжец. Тем более, что накануне сам Трамп официально запретил ему выступать – значит, ожидалось, что американский посол в Европе "развяжет язык" и расскажет что-то важное об афере, в которой сам принимал непосредственное участие.

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О чем молчит Гордон Сондланд?



Гордон Сондланд "прикрывает тыл" Дональда Трампа / Фото АР

Впрочем, еще в четверг утром было обнародовано его письменное заявление для прессы. В нем Сондланд рассказал гораздо больше, чем позже членам Палаты представителей Конгресса США: например, о том, что президент Трамп лично приказал ему согласовывать встречу с Владимиром Зеленским с персональным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани – что недопустимо с точки зрения закона, так как частные лица (а адвокат Трампа – это частное лицо, а не госслужащий) не имеют права вмешиваться в американскую внешнюю политику никоим образом. Этим свидетельством Сондланд предоставляет еще одно доказательство, что Трамп и Джулиани выстроили своеобразную "альтернативную" внешнюю политику – не в интересах США, а в собственных интересах.

В то же время посол в Европе возразил любую собственную роль в деятельности Джулиани, который пытался с помощью официальных американских дипломатов заставить украинскую власть начать следствие против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. В заявлении Сондланда отмечается, что Джулиани имел с ним в конце мая разговор, в котором хоть и вспомнил газовый холдинг "Бурисма", в котором с 2014 года работал Хантер Байден, в связи с антикоррупционным расследованием, которые, мол, важно для президента, но сам Сондланд якобы не знал в то время, что Хантер Байден имел отношение к этой фирме.

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С 2014 года Хантер Байден был в руководстве скандальной компании "Burisma" Николая Злочевского. Он – сын Джо Байдена, главного конкурента лидера США Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. "Дело Байдена" уже спровоцировало политический кризис в США, а президента Дональда Трампа обвиняют в давлении на украинскую власть.



В июле во время телефонного разговора Трамп якобы пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma". Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.



25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Она показывает, что Дональд Трамп все же говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.

Видно, что американский дипломат пытается всеми силами дистанцироваться от возможного преступления, совершенного Трампом и Джулиани. Но на самом деле он считается ключевой фигурой "Украинагейта". Сам он постоянно повторяет официальный тезис, выдвинутый Белым Домом – что в общении с Зеленским никто не требовал "услуги за услугу". Но тот факт, что дипломатическими отношениями с Украиной почему-то занималось частное лицо, Руди Джулиани, он опровергнуть не может.

"Держите Малвани за язык!"



Мик Малвани прикусил язык, но было уже поздно / Фото АР

В то же время, когда Гордон Сондланд за закрытыми дверями давал ответы на вопросы членов следственной комиссии Конгресса США, неподалеку, за пару сотен метров, исполняющий обязанности шефа администрации Белого Дома Мик Малвани давал пресс-конференцию, во время которой банально проговорился и нанес своему шефу, Дональду Трампу, страшный вред.

Перед фото– и телекамерами Малвани признался, что военная помощь Украине была "привязана" к началу украинского следствия относительно вмешательства Украины в президентские выборы в США в 2016 году. Чтобы получить эту помощь, украинцы должны были найти мифический "сервер Демократической партии США", который якобы находился в то время на украинской территории и на котором хранился "компромат" против Трампа.

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"Именно поэтому деньги и были заморожены" – с "голубыми глазами" заявил Малвани после того, как сам Трамп и его окружение недели подряд живо отрицали какую-либо связь между блокированием помощи Украине и требованиями какого-либо следствия. Более того, шеф администрации Белого Дома заявил, что, мол, подобная практика является нормальной, повседневной для администрации США, которая "делает так постоянно". И ничего страшного в том якобы нет.

Вечером того же для Мик Малвани в письменной форме выдал объяснение, что журналисты его неправильно поняли, исказили его слова, чтобы подтолкнуть "охоту на ведьм", начатую против Трампа. Но сделанного не вернешь: его слова разошлись прессой и вызвали скандал. Похоже, в Белом Доме правица не знает, что делает шуйца и никто не договаривается ни с кем, о чем можно говорить наружу, а о чем лучше помолчать...

Трампу все горячее



Руди Джулиани не собирается сдаваться / Фото АР

Из-за этой пресс-конференции Мика Малвани и из-за каждой новой подробности "украинской аферы" картина становится все более четкой: похоже, что Трамп вместе с Джулиани действительно пытался "инструментализировать" Украину ради собственных (негосударственных, а именно собственных) интересов – прежде всего, предвыборных. Таким образом, и импичмент становится все более возможным. В начале расследования, в конце сентября, не было понятно даже, решатся ли демократы в Палате представителей вообще составить текст обвинения и передать его в Сенат – ведь там республиканцы имеют большинство и могли бы "вызволить" Трампа простым поднятием рук при голосовании. Но пока, похоже, и Палата представителей, и сенаторы исходят из того, что процедура импичмента таки состоится.

Митч Макконнелл, лидер республиканского большинства в Сенате, по информации американской прессы, уже успел сообщить своим однопартийцам о том, что он рассчитывает, что процедура импичмента начнется не позже Дня Благодарения – то есть, в ноябре. На пресс-конференции сенатор от штата Кентукки рассказал о плане и распорядке этой процедуры. По его словам, импичмент будет рассматриваться шесть вечеров подряд в неделю в декабре и, в идеальном случае, рассмотрение это должно быть завершено еще до Рождества. Следует отметить, что во время этого рассмотрения все американские сенаторы не имеют права разглашать его течение.

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Что же, теперь действительно похоже на то, что импичмент Трампу – вещь весьма серьезная. Демократы запланировали в следующую неделю новые опросы лиц в Конгрессе. Кроме того, они, скорее всего, попытаются извлечь из Госдепартамента США, Белого Дома и от других возможных участников аферы больше документов на проверку. Также они попытаются допросить Руди Джулиани (который уже успел отказаться от сотрудничества с Конгрессом) и его только арестованных партнеров, бизнесменов украинского происхождения Игоря Фрумана и Льва Парнаса. Возможно, пригласят в Конгресс и "болтливого" Мика Малвани...

В конце ноября наступит время передавать все результаты следствия в Сенат. Похоже, что в этом году Рождество будет в Вашингтоне отнюдь не мирным и не спокойным – прежде всего, для Дональда Трампа.

Скандальный разговор Трампа и Зеленского: полный текст на русском – в материале 24 канала.



Читайте полный текст жалобы на главу Белого дома на русском– перевод 24 канала.