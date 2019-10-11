Адвокат Трампа опубликовал возможное доказательство вмешательства Украины в выборы США: документ
Рудольф Джулиани опубликовал электронную переписку между представителями Национального комитета Демократической партии США.
Адвокат Трампа считает, что эта переписка свидетельствует о возможном сговоре между украинскими чиновниками и штабом предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году.
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Джулиани обнародовал переписку между Али Чалупой и Мирандой Льюис от 3 мая 2016 года в Твиттер. Женщины обсуждают делегацию из 68 украинских журналистов-расследователей, которые приехали в США на форум Open World Society.
Али Чалупа написала, что познакомила украинских журналистов с Майклом Исикоффым. Вероятно речь идет о деле Пола Манафорта, который на то время был главой предвыборного штаба Дональда Трампа.
Все остальное завтра в оффлайне. Есть большой компонент в отношении Трампа, и вам нужно знать, что "выстрелит" в несколько следующих недель. Вам также нужно знать кое-что, над чем я сейчас работаю,
– написала Чалупа.
Обнародована переписка между представительницами Национального комитета Демократической партии США/ Фото из твиттера Рудольфа Джулиани
Заметим, что Джулиани получил эту переписку из открытой базы документов Wikileaks. Все документы в базе были получены благодаря кибератаке на серверы Демократической партии США.
О каком вмешательстве в выборы США идет речь?
Американский президент Дональд Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани пытались найти доказательства того, что Украина вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. Американский лидер считал, что пропавшую переписку Хиллари Клинтон можно найти именно на серверах в Украине.
Кроме того, лидер США считал, что "некоторые силы в Украине", связанные с Демократической партией, помогали распространять компромат о главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта.
Во время телефонного разговора Трамп рекомендовал Зеленскому сотрудничать с генпрокурором США, в частности по вопросу возможного похищения Украиной переписок Демократической партии и Клинтон.
Владимир Зеленский заявлял, что Дональд Трамп никаких доказательств о вмешательстве Украины в выборы США не предоставлял, а если предоставит, "то обязательно будем расследовать".
Скандальный разговор Трампа и Зеленского: полный текст на русском – в материале 24 канала.
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