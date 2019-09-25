Трамп просил Зеленского поискать в Украине сервер со взломанной почтой Демократической партии

Президент США Дональд Трамп спрашивал у Владимира Зеленского о местоположении сервера со взломанной почтой Демократической партии. По мнению американского президента, сервер может находиться в Украине.

В телефонном разговоре с президентом Украины, текст которого сегодня опубликовал Белый Дом, Трамп попросил Зеленского об услуге. По словам американского президента, скандальное расследование спецпрокурора Мюллера относительно вмешательства России в американские выборы началось в Украине.

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Я просил бы вас разобраться, что случилось во всей этой ситуации. Они говорят Crowdstrike (компания, занимавшаяся расследованием взлома российскими хакерами сервера Национального комитета Демпартии США, – Ред.) ... Мне кажется, один из ваших самых богатых людей... Этот сервер, как говорится, размещен в Украине,

– сказал Трамп.

Зеленский ответил, что для него очень важно сотрудничество с США по любым вопросам.

Для меня как президента это очень важно, и мы открыты для будущего сотрудничества. Мы готовы открыть новую страницу в отношениях между Соединенными Штатами и Украиной,

– ответил украинский президент.

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Что известно о вмешательстве России в выборы в США в 2016?

Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear. Толчком для начала "российского расследования" стало также досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками. Расследование велось Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером.



В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве РФ в выборах 2016 года в США и передала его генпрокурору. Сокращенная версия доклада Мюллера была опубликована в апреле. Он сделал вывод, что Россия неоднократно вмешивалась в выборы 2016 года и что предвыборная кампания Трампа имела многочисленные контакты с российскими официальными лицами, но не установила преступный сговор с Москвой. В отчете Мюллера речь идет о двух доказанных эпизодах вмешательства России в выборы – с помощью "фабрики троллей" российского бизнесмена Пригожина, который является близким другом Путина. В другом эпизоде речь идет о хакерах, которые взломали по приказу РФ серверы Демократической партии и опубликовали через WikiLeaks почту избирательного штаба Клинтон.