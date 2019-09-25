21:29
25 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США ДОНАЛЬД ТРАМП МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Моржи напали на флот РФ. Циничный Трамп против экоактивистки Греты
      Вєсті Кремля
      21:17, сегодня
      Вести. UA: Зеленский подставил Трампа? Буйные "слуги народа"
      Вєсті.UA
      20:55, сегодня
      Полмиллиарда на гольф-кары, мебель и дорогие лекарства: как тратят средства в больнице Феофания
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США ДОНАЛЬД ТРАМП МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

      Трамп просил Зеленского поискать в Украине сервер со взломанной почтой Демократической партии

      126 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / GettyImages

      Президент США Дональд Трамп спрашивал у Владимира Зеленского о местоположении сервера со взломанной почтой Демократической партии. По мнению американского президента, сервер может находиться в Украине.

      В телефонном разговоре с президентом Украины, текст которого сегодня опубликовал Белый Дом, Трамп попросил Зеленского об услуге. По словам американского президента, скандальное расследование спецпрокурора Мюллера относительно вмешательства России в американские выборы началось в Украине.

      К теме: Мюллер нашел возможные доказательства связи экс-советника Трампа с WikiLeaks

      Я просил бы вас разобраться, что случилось во всей этой ситуации. Они говорят Crowdstrike (компания, занимавшаяся расследованием взлома российскими хакерами сервера Национального комитета Демпартии США, – Ред.) ... Мне кажется, один из ваших самых богатых людей... Этот сервер, как говорится, размещен в Украине,
      – сказал Трамп.

      Зеленский ответил, что для него очень важно сотрудничество с США по любым вопросам.

      Для меня как президента это очень важно, и мы открыты для будущего сотрудничества. Мы готовы открыть новую страницу в отношениях между Соединенными Штатами и Украиной,
      – ответил украинский президент.

      Читайте также: Это интересно: Расист, мошенник и аферист, – экс-адвокат Трампа рассказал о лжи президента США

      Что известно о вмешательстве России в выборы в США в 2016?
      Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear. Толчком для начала "российского расследования" стало также досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками. Расследование велось Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером.

      В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве РФ в выборах 2016 года в США и передала его генпрокурору. Сокращенная версия доклада Мюллера была опубликована в апреле. Он сделал вывод, что Россия неоднократно вмешивалась в выборы 2016 года и что предвыборная кампания Трампа имела многочисленные контакты с российскими официальными лицами, но не установила преступный сговор с Москвой. В отчете Мюллера речь идет о двух доказанных эпизодах вмешательства России в выборы – с помощью "фабрики троллей" российского бизнесмена Пригожина, который является близким другом Путина. В другом эпизоде речь идет о хакерах, которые взломали по приказу РФ серверы Демократической партии и опубликовали через WikiLeaks почту избирательного штаба Клинтон.

      blog_ava
      Как украинский военный гений "утер нос" московской армии
      сегодня
      979
      Теги: Новости Украины Новости политики Дональд Трамп Владимир Зеленский Выборы в США хакеры Хиллари Клинтон
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Скандальный разговор Трампа и Зеленского: полный текст на русском
      сегодня , 17:17 Скандальный разговор Трампа и Зеленского: полный текст на русском
      2057
      Скандал в МЗ: грозит ли Скалецкая реформам Супрун и ее команде
      сегодня , 21:01 Скандал в МЗ: грозит ли Скалецкая реформам Супрун и ее команде
      Євгенія Мазур 60
      Новый кроссовер Skoda Kamiq: первый тест-драйв
      23 сентября , 07:30 Новый кроссовер Skoda Kamiq: первый тест-драйв
      4
      Рынок земли: фермерам – кредиты, олигархам – ограничения
      сегодня , 20:05 Рынок земли: фермерам – кредиты, олигархам – ограничения
      Ірина Поліщук 442
      Скандальный разговор Трампа и Зеленского: что не так и быть ли теперь импичменту?
      сегодня , 19:46 Скандальный разговор Трампа и Зеленского: что не так и быть ли теперь импичменту?
      Світлана Попова 333
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук