Мюллер нашел возможные доказательства связи экс-советника Трампа с WikiLeaks

Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что у него есть доказательства переписки между экс-советником президента США Дональда Трампа Роджером Стоуном и WikiLeaks о взломе почты демократов.

По версии обвинителя, следствие получило доступ к переписке Стоуна с WikiLeaks в ходе расследования взлома электронных писем Джона Подесты, передает The Hill.

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Он возглавлял избирательный штаб бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, а также компьютерных систем Национального комитета Демократической партии, к которому были причастны хакеры, связанные с Россией.

В чем обвиняют Роджера Стоуна?

Советника Трампа обвиняют в препятствовании правосудию, давлении на свидетеля и предоставлении ложных показаний. Кроме того, Стоун неоднократно пытался связаться с WikiLeaks (международной организацией, занимающейся истоками секретной информации – 24 канал) относительно документов, которые были похищены во время кибератаки на серверы Национального комитета Демократической партии и президентской кампании Хиллари Клинтон, и передал предвыборной команде Трампа информацию о документах.

Он был арестован 25 января этого года.

Некоторые из них содержали переписку Стоуна с Guccifer 2.0 и Организацией 1 – с хакером или группой хакеров, которые могли быть причастны к взлому серверов Демократической партии США и портала WikiLeaks.

Mueller has evidence Stone communicated with WikiLeaks: filing https://t.co/HtkkZCBs6I pic.twitter.com/0mr2DNRDHS — The Hill (@thehill) February 16, 2019

Ранее Стоун признавал, что имел непродолжительные контакты с WikiLeaks и Guccifer 2.0, но утверждал, что не имел отношения к взлому почты Демократической партии.

В ответ на заявление Мюллера, Стоун сказал, что это не более чем переписка в Twitter, о которой Комитет по разведке знал раньше. По его словам, эта переписка "ничего не доказывает".

Что такое WikiLeaks?

Международная организация, занимающаяся утечками секретной информации и ее последующей публикацией на своем сайте. Источники информации всегда остаются анонимными. Организация была основана в декабре 2006 года усилиями австралийца Джулиана Ассанжа. Несмотря на свое название, Wikileaks не является вики-сайтом – читатели не могут изменять его содержание.