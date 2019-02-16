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      Мюллер знайшов можливі докази зв'язку екс-радника Трампа з WikiLeaks

      58 Читать новость на русском
      Роджер Стоун
      Роджер Стоун / gettyimages

      Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявив, що у нього є докази листування між екс-радником президента США Дональда Трампа Роджером Стоуном і WikiLeaks про злом пошти демократів.

      За версією обвинувача, слідство отримало доступ до листування Стоуна з WikiLeaks в ході розслідування злому електронних листів Джона Подести, передає The Hill.

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      Він очолював виборчий штаб колишнього держсекретаря США Хілларі Клінтон, а також комп'ютерних систем Національного комітету Демократичної партії, до якого були причетні хакери, пов'язані з Росією.

      У чому звинувачують Роджера Стоуна?Радника Трампа звинувачують у перешкоджанні правосуддю, тиску на свідка і наданню неправдивих свідчень. Крім того, Стоун неодноразово намагався зв'язатися з WikiLeaks (міжнародною організацією, що займається витоками таємної інформації – 24 канал) щодо документів, які були викрадені під час кібератаки на сервери Національного комітету Демократичної партії і президентської кампанії Хілларі Клінтон, та передав передвиборчій команді Трампа інформацію про документи.
      25 січня цього року його заарештували.

      Деякі з них містили листування Стоуна з Guccifer 2.0 і Організацією 1 – з хакером або групою хакерів, які могли бути причетні до злому серверів Демократичної партії США та порталу WikiLeaks.

      Раніше Стоун визнавав, що мав нетривалі контакти з WikiLeaks і Guccifer 2.0, але стверджував, що не мав відношення до злому пошти Демократичної партії.

      У відповідь на заяву Мюллера, Стоун сказав, що це не більше ніж листування в Twitter, про яку Комітет з розвідки знав раніше. За його словами, це листування "нічого не доводить".

      Що таке WikiLeaks?Міжнародна організація, що займається витоками таємної інформації та її подальшою публікацією на своєму сайті. Джерела інформації завжди залишаються анонімними. Організацію було засновано в грудні 2006 зусиллями австралійця Джуліана Ассанжа. Незважаючи на свою назву, Wikileaks не є вікі-сайтом – читачі не можуть змінювати його зміст.

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      Теги: Дональд Трамп Новини Росії Новини США Вибори у США Гілларі Клінтон Wikileaks
      Джерело: 24 Канал
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