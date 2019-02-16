07:17
16 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як безсмертний Путін травмувався. Гей-атаки на Чечню
      Вєсті Кремля
      21:24, 15 лютого
      Вєсті.UA: Фіаско Насірова. Чому Труханов прибув з іншого світу
      Вєсті.UA
      21:19, 15 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Манафорту загрожує ув'язнення на строк до 24 років

      61 Читать новость на русском
      Пол Манафорт
      Пол Манафорт / Фото з відкритих джерел

      Спецпрокурор США Роберт Мюллер рекомендує від 19 до 24 років тюремного ув'язнення для екс-глави передвиборного штабу президента Дональда Трампа Пола Манафорта.

      Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на документи суду штату Вірджинія.

      Читайте також: Топ-5 приголомшливих фактів, якими відзначився "серійний брехун" Манафорт

      У документі зазначається, що "влада згодна з аналізом", відповідно до якого Манафорту слід призначити термін тюремного ув'язнення "від 235 місяців до 293 місяців".

      Раніше суд присяжних у Віргінії визнав Манафорта винним за 8 з 18 пунктами шахрайства з податками, ще по десяти пунктах присяжним не вдалося досягти згоди. Крім того, Манафорт пішов на угоду зі слідством в суді столичного округу Колумбія, визнавши себе винним за двома звинуваченнями – у змові і спробі впливати на свідків у його справі. Частиною угоди було співробітництво з офісом спецпрокурора Роберта Мюллера, проте Мюллер заявив, що Манафорт порушив домовленості і брехав під присягою. Розгляд з цього приводу триває в суді Вашингтона.

      У підсумку суд округу Колумбія постановив, що Манафорт навмисно робив оманливі заяви, і тим самим порушив умови угоди зі слідством.

      Хто такий Пол Манафорт?Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.

      blog_ava
      Внаслідок стрілянини у США загинули п'ятеро людей (фото, відео)
      сьогодні
      252
      Теги: Новини політики Пол Манафорт Новини США
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 15 лютого: Мангер – на волі, Тимошенко – під підозрою у незаконному збагаченні
      15 лютого , 22:26 Головні новини 15 лютого: Мангер – на волі, Тимошенко – під підозрою у незаконному збагаченні
      2196
      Радянсько-афганська війна – вторгнення заради імперіалістичних амбіцій
      15 лютого , 22:00 Радянсько-афганська війна – вторгнення заради імперіалістичних амбіцій
      Артем Овдієнко 1422
      Де погуляти у Вінниці: неповторні та містичні місця, які здивують кожного туриста
      15 лютого , 21:01 Де погуляти у Вінниці: неповторні та містичні місця, які здивують кожного туриста
      Наталя Боднар 554
      Как глобальное изменение климата может повлиять на мировую экономику
      15 лютого , 20:30 Как глобальное изменение климата может повлиять на мировую экономику
      Іван Яковина 324
      Я не граю слабких жінок, – відверте інтерв'ю з Ольгою Сумською
      15 лютого , 20:00 Я не граю слабких жінок, – відверте інтерв'ю з Ольгою Сумською
      Анастасія Манюхіна 805
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук