Манафорту загрожує ув'язнення на строк до 24 років

Спецпрокурор США Роберт Мюллер рекомендує від 19 до 24 років тюремного ув'язнення для екс-глави передвиборного штабу президента Дональда Трампа Пола Манафорта.

Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на документи суду штату Вірджинія.

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У документі зазначається, що "влада згодна з аналізом", відповідно до якого Манафорту слід призначити термін тюремного ув'язнення "від 235 місяців до 293 місяців".

Раніше суд присяжних у Віргінії визнав Манафорта винним за 8 з 18 пунктами шахрайства з податками, ще по десяти пунктах присяжним не вдалося досягти згоди. Крім того, Манафорт пішов на угоду зі слідством в суді столичного округу Колумбія, визнавши себе винним за двома звинуваченнями – у змові і спробі впливати на свідків у його справі. Частиною угоди було співробітництво з офісом спецпрокурора Роберта Мюллера, проте Мюллер заявив, що Манафорт порушив домовленості і брехав під присягою. Розгляд з цього приводу триває в суді Вашингтона.

У підсумку суд округу Колумбія постановив, що Манафорт навмисно робив оманливі заяви, і тим самим порушив умови угоди зі слідством.

Хто такий Пол Манафорт?Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.