Топ-5 приголомшливих фактів, яким відзначився "серійний брехун" Манафорт

Пол Манафорт – американський юрист, лобіст і політичний консультант, який був радником Віктора Януковича. Крім того, він обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. А зараз перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Американські прокурори називають його "серійним брехуном".

Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом. Він неодноразово брехав слідству, приховував статки, а також консультував українських політиків.

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Про Пола Манафорта в Україні заговорили у 2016 році, коли Сергій Лещенко оприлюднив чорну бухгалтерію "Партії регіонів". Ще більше українці дізналися у 2018, коли в США проходили слухання по одній зі справ, в яких радник Януковича є головним фігурантом. Журналісти телеканалу 24 зібрали головні факти, які стали відомі завдяки цій гучній справі.

Факт 1: Вульгарні смаки Януковичу прищепив Манафорт

Завдяки гучній справі Пола Манафорта українці дізналися, хто міг прищепити президенту-втікачу Віктору Януковичу вульгарний смак до дорогоцінних речей.

Саме американський вчитель і політконсультант Пол Манафорт допоміг зробити з колишнього автоелектрика з Єнакієво президента.



Колишня резиденція президента-втікача у Межигір'ї



З 1935 по 2007 рік це була державна резиденція президентів



Розкішний маєток Януковича у Межигір'ї

Сам Манафорт мав неабиякі смаки й щедро витрачав гроші на свої забаганки. Лише на власний гардероб за п'ять років, які він працював на Януковича і компанію, американець витратив 1,3 мільйона доларів.

Факт 2: "Партію Регіонів" консультував "серійний брехун"

Як відомо, Пол був радником президента-втікача Януковича та інших членів "Партії Регіонів". Проти нього відкрили одразу дві справи. Одна – за відмивання грошей, ухиляння від сплати податків та банківські махінації. Друга – за втручання росіян у президентські вибори в США.



Полу Манафорту вже загрожує 305 років в'язниці

По першій його вже визнали винним, хоча вироку ще нема. Манафорту вже загрожує 305 років в'язниці. Він намагався піти на угоду зі слідством, але був знову пійманий на брехні. Через що розгляд другої справи перенесли аж на 13 березня.

Факт 3: Українські клієнти Манафорта подарували йому 60 мільйонів

Окрім президента-втікача Януковича, його клієнтами також були: Рінат Ахмєтов, Борис Колєсніков, Андрій Клюєв та Сергій Тігіпко. На своїх українських клієнтах Пол Манафорт заробив аж 60 мільйонів доларів, а задекларував лише 14.

Факт 4: Українські політики перераховували кошти Манафору через офшори

У суді колишній бізнес-партнер Манафорта – Рік Гейтс розкрив нелегальну схему, яку українські клієнти використовували для розрахунків з американським політтехнологом. Вони проводили гроші через офшорні компанії на Кіпрі.



Давній партнер Пола Манафорта Рік Гейтс

Фіктивні компанії українських політиків перераховували кошти на рахунки таких самих фіктивних компаній Манафорта. Вони нічого не виробляли й не надавали жодних послуг.

Факт 5: Манафорт обговорював "мирний план" для України та РФ

Коли американський "серійний брехун" очолював передвиборчий штаб Трампа у 2016 році, він обговорював так званий мирний план для України з росіянами. Зокрема, з Костянтином Клімніком – людиною, пов’язаною з російськими спецслужбами та відомим олігархом Олегом Дерипаскою, що наближений до Володимира Путіна.