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      Втручання Росії у вибори США: американське видання опублікувало промовисту обкладинку

      64 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / gettyimages

      14 грудня авторитетне американське видання The Week оприлюднило обкладинку нового номера, на якій помістили ілюстрацію до розслідування можливого втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

      У випуску тижневика є дві статті, присвячені "російському розслідуванню Мюллера".

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      Вони вказують на те, що прокурори нібито вийшли на "пряме зіткнення" з Дональдом Трампом.

      На обкладинці намальований спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує російське втручання, біля підніжжя дерева, поруч з ним п'ять мисливських собак.

      Трамп російське втруччання вибори Путін
      Обкладинка тижневика The Week

      Біля дерева лежить червона кепка, схожа на кепку з написом "Make America great again", яку носить Дональд Трамп і його послідовники, нескладно здогадатися, що собаки "загнали" на дерево саме главу Білого дому.

      Нагадаємо, Дональд Трамп відповів спецпрокурору Роберту Мюллеру на питання по справі щодо передбачуваного втручання Росії в американські вибори у 2016 році і можливу змову його виборчого штабу з Кремлем.

      З чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.

      Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.

      Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на пост президента США.

      Теги: Пол Манафорт Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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