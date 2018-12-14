Втручання Росії у вибори США: американське видання опублікувало промовисту обкладинку

14 грудня авторитетне американське видання The Week оприлюднило обкладинку нового номера, на якій помістили ілюстрацію до розслідування можливого втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

У випуску тижневика є дві статті, присвячені "російському розслідуванню Мюллера".

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Вони вказують на те, що прокурори нібито вийшли на "пряме зіткнення" з Дональдом Трампом.

На обкладинці намальований спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує російське втручання, біля підніжжя дерева, поруч з ним п'ять мисливських собак.



Обкладинка тижневика The Week

Біля дерева лежить червона кепка, схожа на кепку з написом "Make America great again", яку носить Дональд Трамп і його послідовники, нескладно здогадатися, що собаки "загнали" на дерево саме главу Білого дому.

Нагадаємо, Дональд Трамп відповів спецпрокурору Роберту Мюллеру на питання по справі щодо передбачуваного втручання Росії в американські вибори у 2016 році і можливу змову його виборчого штабу з Кремлем.

З чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.



Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.



Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на пост президента США.