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      Вмешательство России в выборы США: американское издание опубликовало красноречивую обложку

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / gettyimages

      14 декабря авторитетное американское издание The Week обнародовало обложку нового номера, на которой поместили иллюстрацию к расследованию возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

      В выпуске еженедельника есть две статьи, посвященные "российскому расследованию Мюллера".

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      Они указывают на то, что прокуроры якобы вышли на "прямое столкновение" с Дональдом Трампом.

      На обложке нарисован спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует российское вмешательство, у подножия дерева, рядом с ним пять охотничьих собак.

      Трамп російське втруччання вибори Путін
      Обложка еженедельника The Week

      У дерева лежит красная кепка, похожая на кепку с надписью "Make America great again", которую носит Дональд Трамп и его последователи, несложно догадаться, что собаки "загнали" на дерево именно главу Белого дома.

      Напомним, Дональд Трамп ответил спецпрокурору Роберту Мюллеру на вопросы по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году и возможном сговоре его избирательного штаба с Кремлем.

      С чего началось "российское расследование"?​
      Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.

      Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачение многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками.

      Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не способствовала ли Россия избранию Трампа на пост президента США.

      Теги: Дональд Трамп Новости США Пол Манафорт
      Источник: 24 канал
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