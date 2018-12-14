Вмешательство России в выборы США: американское издание опубликовало красноречивую обложку

14 декабря авторитетное американское издание The Week обнародовало обложку нового номера, на которой поместили иллюстрацию к расследованию возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

В выпуске еженедельника есть две статьи, посвященные "российскому расследованию Мюллера".

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Они указывают на то, что прокуроры якобы вышли на "прямое столкновение" с Дональдом Трампом.

На обложке нарисован спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует российское вмешательство, у подножия дерева, рядом с ним пять охотничьих собак.



Обложка еженедельника The Week

У дерева лежит красная кепка, похожая на кепку с надписью "Make America great again", которую носит Дональд Трамп и его последователи, несложно догадаться, что собаки "загнали" на дерево именно главу Белого дома.

Напомним, Дональд Трамп ответил спецпрокурору Роберту Мюллеру на вопросы по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году и возможном сговоре его избирательного штаба с Кремлем.

С чего началось "российское расследование"?​

Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.



Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачение многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками.



Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не способствовала ли Россия избранию Трампа на пост президента США.