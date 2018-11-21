Вмешательство России в выборы в США: Трамп ответил на вопрос о связях с Кремлем

Президент Дональд Трамп ответил спецпрокурору Роберту Мюллеру на вопрос по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году и возможном сговоре его избирательного штаба с Кремлем. Однако американский лидер оставил без ответа вопросы, связанные с событиями после его избрания на пост президента.

Об этом сообщило агентство Associated Press.

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Так, адвокат американского президента Джей Секулов заявил агентству, что лидер США ответил Мюллеру письменно.

Эта часть допроса касалась общих тем. Так, Трамп ответил на вопрос: "координировалась ли его предвыборная кампания Россией?" и " препятствовал ли он правосудию?"

При этом Трамп не собирался отвечать на вопросы Мюллера, которые касаются возможных попыток помешать работе следствия после его избрания главой государства.

К слову, на прошлой неделе президент США заявил журналистам, что отвечает на все вопросы Мюллера самостоятельно.

Напомним, недавно сотни людей вышли на улицы городов Соединенных Штатов, требуя защиты для специального прокурора Роберта Мюллера. Протесты начались еще вечером 8 ноября после известия об отставке генпрокурора Джеффа Сешнса.

С чего началось "российское расследование"? Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.



Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачение многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками.



Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не Россия ли способствовала избранию Трампа на пост президента США.