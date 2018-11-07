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      Вмешательство в выборы США: Трамп продолжает выгораживать Россию

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      Трамп защищает Россию
      Трамп защищает Россию / rbc.ua

      Президент США Дональд Трамп назвал расследование дела о вмешательстве России в американские выборы "сфабрикованным".

      Об этом сообщает AFP.

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      Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Белом доме по итогам промежуточных выборов в Конгресс США.

      Трамп отметил, что его не волнует расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. В то же время Трамп подчеркнул, что не будет его прекращать.

      С чего началось "российское расследование"?
      Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.
      Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками.
      Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не Россия способствовала избранию Трампа на пост президента США.

      Теги: Новости политики Выборы в США Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 Канал
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