Вмешательство в выборы США: Трамп продолжает выгораживать Россию
Президент США Дональд Трамп назвал расследование дела о вмешательстве России в американские выборы "сфабрикованным".
Об этом сообщает AFP.
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Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Белом доме по итогам промежуточных выборов в Конгресс США.
Трамп отметил, что его не волнует расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. В то же время Трамп подчеркнул, что не будет его прекращать.
С чего началось "российское расследование"?
Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.
Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками.
Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не Россия способствовала избранию Трампа на пост президента США.