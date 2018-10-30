02:04
31 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Адмирал Кузнецов" на дне. Российский хитяра об опасности Хэллоуина
      Вєсті Кремля
      21:26, 30 октября
      Вести. UА. Божественные деньги Новинского. Оператор call-центра Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE

      Спецпрокурор Мюллер пожаловался ФБР на попытки обвинить его в домогательствах

      14 Читати новину українською
      Роберт Мюллер
      Роберт Мюллер / Фото из открытых источников

      Канцелярия спецпрокурора США Роберта Мюллера, который занимается расследованием вмешательства России в американские выборы 2016 года пожаловалась в ФБР на попытки дискредитировать спецпрокурора.

      Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на заявление Мюллера.

      Читайте также: Трамп согласился сотрудничать со следствием относительно вероятного вмешательства России в выборы

      Когда на прошлой неделе мы узнали о заявлениях, согласно которым женщинам предлагали деньги за то, чтобы они выдвинули ложные обвинения в адрес спецпрокурора, мы немедленно передали этот вопрос в ФБР для расследования,
      – заявил пресс-секретарь канцелярии спецпрокурора Питер Карр.

      Издание Atlantic со ссылкой на канцелярию Мюллера отмечает, что нескольким женщинам обещали заплатить за обвинения в домогательствах в адрес спецпрокурора. Сообщается, что к журналистам обратилась одна из женщин. По ее словам, за подобное заявление лоббист-республиканец Джек Беркман предложил ей 20 тысяч долларов.

      Женщина добавила, что Беркман также пообещал в этом случае погасить все ее долги по кредитам. Она уточнила, что ранее сотрудничала с Мюллером в роли помощника юриста.

      С чего началось "русское расследование"?Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.

      Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранные бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками.

      Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не способствовала ли Россия избранию Трампа на пост президента США.

      Теги: Новости политики Выборы в США Новости России Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 30 октября: авария с авианосцем в России, освобождения моряков, умер Черкасский
      30 октября , 22:06 Главные новости 30 октября: авария с авианосцем в России, освобождения моряков, умер Черкасский
      Меркель уходит: кто может стать следующим канцлером Германии
      30 октября , 21:04 Меркель уходит: кто может стать следующим канцлером Германии
      Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      30 октября , 20:30 Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      Артем Овдієнко
      Закон о рынках капитала: кому и какую пользу принесут прозрачные финансовые инструменты
      30 октября , 20:01 Закон о рынках капитала: кому и какую пользу принесут прозрачные финансовые инструменты
      Яніна Ткачук
      Штрафы за буллинг: как в Украине будут наказывать за травлю
      30 октября , 19:02 Штрафы за буллинг: как в Украине будут наказывать за травлю
      Наталія Лебідь
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Москве на государственный праздник разогнали мирных активистов
       12 декабря 2015 , 16:48
      Журналист прокремлевского телеканала Развозжаев совершил самоубийство: подробности
       29 октября , 12:43
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук