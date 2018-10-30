Спецпрокурор Мюллер пожаловался ФБР на попытки обвинить его в домогательствах

Канцелярия спецпрокурора США Роберта Мюллера, который занимается расследованием вмешательства России в американские выборы 2016 года пожаловалась в ФБР на попытки дискредитировать спецпрокурора.

Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на заявление Мюллера.

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Когда на прошлой неделе мы узнали о заявлениях, согласно которым женщинам предлагали деньги за то, чтобы они выдвинули ложные обвинения в адрес спецпрокурора, мы немедленно передали этот вопрос в ФБР для расследования,

– заявил пресс-секретарь канцелярии спецпрокурора Питер Карр.

Издание Atlantic со ссылкой на канцелярию Мюллера отмечает, что нескольким женщинам обещали заплатить за обвинения в домогательствах в адрес спецпрокурора. Сообщается, что к журналистам обратилась одна из женщин. По ее словам, за подобное заявление лоббист-республиканец Джек Беркман предложил ей 20 тысяч долларов.

Женщина добавила, что Беркман также пообещал в этом случае погасить все ее долги по кредитам. Она уточнила, что ранее сотрудничала с Мюллером в роли помощника юриста.

С чего началось "русское расследование"?Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.



Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранные бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками.



Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не способствовала ли Россия избранию Трампа на пост президента США.