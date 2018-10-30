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      Спецпрокурор Мюллер поскаржився ФБР на спроби звинуватити його у домаганнях

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      Роберт Мюллер
      Роберт Мюллер / Фото з відкритих джерел

      Канцелярія спецпрокурора США Роберта Мюллера, який займається розслідуванням втручання Росії в американські вибори 2016 року поскаржилася в ФБР на спроби дискредитувати спецпрокурора.

      Про це повідомило видання Financial Times з посиланням на заяву Мюллера.

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      Коли минулого тижня ми дізналися про заяви, згідно з якими жінкам пропонували гроші за те, щоб вони висунули помилкові звинувачення на адресу спецпрокурора, ми негайно передали це питання до ФБР для розслідування,
      – заявив прес-секретар канцелярії спецпрокурора Пітер Карр.

      Видання Atlantic з посиланням на канцелярію Мюллера зазначає, що кільком жінкам обіцяли заплатити за звинувачення у домаганнях на адресу спецпрокурора. Повідомляється, що до журналістів звернулася одна з жінок. За її словами, за подібну заяву лобіст-республіканець Джек Беркман запропонував їй 20 тисяч доларів.

      Жінка додала, що Беркман також пообіцяв у цьому випадку погасити всі її борги по кредитах. Вона уточнила, що раніше співпрацювала з Мюллером в ролі помічника юриста.

      З чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.

      Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.

      Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на пост президента США.

      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Новини Росії Вибори у США
      Джерело: 24 Канал
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