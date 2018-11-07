Втручання у вибори США: Трамп продовжує вигороджувати Росію

Президент США Дональд Трамп назвав розслідування справи про втручання Росії в американські вибори "сфабрикованою".

Про це повідомляє AFP.

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Відповідну заяву він зробив на прес-конференції в Білому домі за підсумками проміжних виборів до Конгресу США.

Трамп зазначив, що його не турбує розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера. У той же час Трамп наголосив, що не буде його припиняти.

#BREAKING Trump says he's "not concerned" about "hoax" Russia investigation — AFP news agency (@AFP) 7 листопада 2018 р.

З чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.



Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.



Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на пост президента США.