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      Втручання у вибори США: Трамп продовжує вигороджувати Росію

      187 Читать новость на русском
      Трамп захищає Росію
      Трамп захищає Росію / rbc.ua

      Президент США Дональд Трамп назвав розслідування справи про втручання Росії в американські вибори "сфабрикованою".

      Про це повідомляє AFP.

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      Відповідну заяву він зробив на прес-конференції в Білому домі за підсумками проміжних виборів до Конгресу США.

      Трамп зазначив, що його не турбує розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера. У той же час Трамп наголосив, що не буде його припиняти.

      З чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.

      Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.

      Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на пост президента США.

      Теги: Новини політики Вибори у США Дональд Трамп Новини США
      Джерело: 24 Канал
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