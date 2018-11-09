Вмешательство России в выборы США: начались протесты с требованием защитить расследование

Сотни людей вышли на улицы городов Соединенных Штатов, требуя защиты для специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует возможное участие России в предвыборной кампании президента страны Дональда Трампа в 2016 году.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Протесты начались еще вечером 8 ноября после известия об отставке генпрокурора Джеффа Сешнса.

По его словам, он принял такое решение по просьбе Трампа. Перед тем президент критиковал Сешенса за отказ выполнять его указания и вмешаться в расследование Мюллера относительно предполагаемых попыток России вмешаться в выборы.

Американцы со брались на центральных улицах своих городов с лозунгами "Руки прочь от Мюллера" и "Никто не стоит выше закона".

С чего началось "российское расследование"? Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.



Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачение многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками.



Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не Россия ли способствовала избранию Трампа на пост президента США.