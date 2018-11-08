Политическое самоубийство: чего планирует достичь Трамп увольнением генпрокурора США

Глава Белого дома Дональд Трамп решил сменить генерального прокурора США Джеффа Сешнса сразу после промежуточных выборов в Конгресс 7 ноября. Отставка Сешнса – это, очевидно, трюк, направленный на то, чтобы подорвать работу спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование по поводу возможного вмешательства России в американские выборы в 2016 году.

Об этом пишет Der Spiegel.

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Издание отмечает, что генпрокурор США долгое время был верным соратником президента. Однако Трамп не смог простить Сешнсу то, что тот уже в начале своего срока полномочий отказался от контроля над расследованием "российского вмешательства" и решил передать этот вопрос своему заместителю Роду Розенштейну. Именно Розенштейн назначил потом спецпрокурора Мюллера, что очень не понравилось главе Белого дома.

Поэтому отставка Сешнса – это не просто кадровые изменения, которые обычно происходят после американских промежуточных выборов, ведь уходит он, как сообщалось, совсем не добровольно – а это, вероятно, самый драматичный ход Трампа,

– предполагают авторы статьи.

Сейчас Трамп не может уволить Мюллера напрямую, потому что это было бы для него политическим самоубийством, продолжают журналисты. Поэтому президент США пытается сделать это через черный ход: как исполняющий обязанности генпрокурора несколько месяцев за командой Мюллера будет наблюдать Мэтью Уайтекер, глава аппарата Сешнса. Отныне он может ограничивать расследование спецпрокурора и Министерства юстиции относительно потенциальных связей штаба Трампа с Россией. Уайтекер может даже прекратить это расследование под любым предлогом. Немецкая газета акцентирует внимание на том, что этот чиновник – верный трампист, который неоднократно критиковал "российское расследование".

"Остается открытым вопрос о том, почему Трамп реагирует так быстро сразу после выборов. Это паника? Что Мюллер знает? (...) Не исключено, что спецпрокурор уже настроился на атаку из Белого. Возможно, он уже обезопасил свои наработки, чтобы быть уверенным в том, что Трамп не сможет заблокировать расследование. Многочисленные дела, которые инициировал Мюллер, давно находятся в различных судах и прокуратурах, к которым Трамп и его люди имеют лишь ограниченный доступ. Там и может продолжиться работа Мюллера – даже если его уволят", – прогнозируют журналисты.

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Напомним, Трамп призвал генпрокурора Джеффа Сешнса остановить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера относительно российского вмешательства в президентские выборы.

С чего началось "российское расследование"?

Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.



Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачение многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками.



Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не Россия ли способствовала избранию Трампа на пост президента США.