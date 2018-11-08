Політичне самогубство: чого планує досягти Трамп звільненням генпрокурора США

Глава Білого дому Дональд Трамп вирішив змінити генерального прокурора США Джеффа Сешнса одразу після проміжних виборів до Конгресу 7 листопада. Відставка Сешнса – це, очевидно, трюк, спрямований на те, щоб підірвати роботу спецпрокурора Роберта Мюллера, який веде розслідування щодо ймовірного втручання Росії в американські вибори у 2016 році.

Про це пише Der Spiegel.

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Видання зауважує, що генпрокурор США довгий час був вірним соратником президента. Однак Трамп не зміг пробачити Сешнсу те, що той уже на початку свого терміну повноважень відмовився від контролю над розслідуванням "російського втручання" і вирішив передати це питання своєму заступнику Роду Розенштейну. Саме Розенштейн призначив потім спецпрокурора Мюллера, що дуже не сподобалося главі Білого дому.

Тому відставка Сешнса – це не просто кадрові зміни, які зазвичай відбуваються після американських проміжних виборів, адже йде він, як повідомлялося, зовсім не добровільно – а це, ймовірно, найдраматичніший хід Трампа,

– припускають автори статті.

Зараз Трамп не може звільнити Мюллера безпосередньо, бо це було б для нього політичним самогубством, продовжують журналісти. Тому президент США намагається зробити це через чорний хід: як виконуючий обов'язки генпрокурора декілька місяців за командою Мюллера спостерігатиме Метью Уайтекер, глава апарату Сешнса. Відтепер він може обмежувати розслідування спецпрокурора та Міністерства юстиції щодо потенційних зв'язків штабу Трампа з Росією. Уайтекер може навіть припинити це розслідування під будь-яким приводом. Німецька газета акцентує увагу на тому, що цей чиновник – вірний трампіст, який неодноразово критикував "російське розслідування".

"Залишається відкритим питання про те, чому Трамп реагує так швидко відразу після виборів. Це паніка? Що знає Мюллер? (...) Не виключено, що спецпрокурор вже налаштувався на атаку з Білого. Можливо, він вже убезпечив свої напрацювання, щоб бути впевненим у тому, що Трамп не зможе заблокувати розслідування. Численні справи, які ініціював Мюллер, давно перебувають у різних судах і прокуратурах, до яких Трамп і його люди мають лише обмежений доступ. Там і може продовжитись робота Мюллера – навіть якщо його звільнять", – прогнозують журналісти.

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Нагадаємо, Трамп закликав генпрокурора Джеффа Сешнса зупинити розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера стосовно російського втручання у президентські вибори.

З чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.



Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.



Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на пост президента США.