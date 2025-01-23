Про вибух повідомили у Суспільному, пише 24 Канал. Також не минула загроза ударних дронів ворога.

Хронологія повітряного нападу ворога Росія атакує "Шахедами" та балістикою: де зараз загроза

Вибухи на Запоріжжі 23 січня: що відомо про нічну атаку

У Запорізькій області оголошували повітряну тривогу кілька разів за ніч та вечір попередньої доби. Здебільшого мовилося про загрозу дронів, але о 03:57 тривогу дали через ймовірність застосування ворогом балістичного озброєння.

Перед тим увечері Повітряні сили інформували про рух ударних безпілотників ворога у напрямку регіону, і в місті також лунали вибухи та фіксували пожежі.

А о 4 ранку ЗМІ та місцеві спільноти написали про вибухи, які було чутно в обласному центрі. Згодом зявилося офіційне повідомлення від представників влади щодо цього.

Ворог знову б'є по місту. Мінімум 4 вибухи пролунало у Запоріжжі. Попередньо, є постраждалі,

– написали ОВА.

Наголошуємо – під час повітряної тривоги та до її завершення потрібно перебувати в укритті або в іншому безпечному місці.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.