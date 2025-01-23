О взрыве сообщили в Суспільному, пишет 24 Канал. Также не миновала угроза ударных дронов врага.
Хронология воздушного нападения врага Россия атакует "Шахедами" и баллистикой: где сейчас угроза
Взрывы в Запорожье 23 января: что известно о ночной атаке
В Запорожской области объявляли воздушную тревогу несколько раз за ночь и вечер предыдущих суток. В основном говорилось об угрозе дронов, но в 03:57 тревогу дали из-за вероятности применения врагом баллистического вооружения.
Перед тем вечером Воздушные силы информировали о движении ударных беспилотников врага в направлении региона, и в городе также раздавались взрывы и фиксировали пожары.
А в 4 утра СМИ и местные сообщества написали о взрывах, которые были слышны в областном центре. Вскоре появилось официальное сообщение от представителей власти по этому поводу.
Враг снова бьет по городу. Минимум 4 взрыва прогремело в Запорожье. Предварительно, есть пострадавшие,
– написали в ОВА.
Подчеркиваем – во время воздушной тревоги и до ее завершения нужно находиться в укрытии или в другом безопасном месте.