О взрыве сообщили в Суспільному, пишет 24 Канал. Также не миновала угроза ударных дронов врага.

Хронология воздушного нападения врага Россия атакует "Шахедами" и баллистикой: где сейчас угроза

Взрывы в Запорожье 23 января: что известно о ночной атаке

В Запорожской области объявляли воздушную тревогу несколько раз за ночь и вечер предыдущих суток. В основном говорилось об угрозе дронов, но в 03:57 тревогу дали из-за вероятности применения врагом баллистического вооружения.

Перед тем вечером Воздушные силы информировали о движении ударных беспилотников врага в направлении региона, и в городе также раздавались взрывы и фиксировали пожары.

А в 4 утра СМИ и местные сообщества написали о взрывах, которые были слышны в областном центре. Вскоре появилось официальное сообщение от представителей власти по этому поводу.

Враг снова бьет по городу. Минимум 4 взрыва прогремело в Запорожье. Предварительно, есть пострадавшие,

– написали в ОВА.

Подчеркиваем – во время воздушной тревоги и до ее завершения нужно находиться в укрытии или в другом безопасном месте.

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