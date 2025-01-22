В ночь 22 января противник массированно атаковал Украину, выпустив почти сотню ударных беспилотников. Вражеские БпЛА вызвали разрушения в нескольких регионах, также есть раненые, передает 24 Канал.
Смотрите также Киевскую область атаковали "Шахеды", разрушен дом: власть рассказала о последствиях
- Ударные БпЛА на Сумщине – курс на Полтавщину.
- Ударные БпЛА на Харьковщине – в направлении Полтавщины.
- БпЛА на севере Днепропетровщины – курс на Харьковщину.
- Ударные БпЛА на Николаевщине – в направлении Кировоградщины.
- Группа БпЛА на Николаевщине – курс западный.
- БпЛА на севере Запорожья – курс на Днепропетровщину.
Новая группа ударных БпЛА на юге Сумщины – курс юго-западный.
Ударные БпЛА на юге Харьковщины – курс северо-западный.
Ударные БпЛА на Днепропетровщине в западном направлении.
Ударные БпЛА на Харьковщине движутся на Днепропетровщину.
Новая группа ударных БпЛА на юге Харьковщины – направление юго-западное.
Ударные БпЛА на Харьковщине – курс западный.