Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Киевской ОГА Николая Калашника и полицию Киевской области.

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Какая ситуация на Киевщине после атаки "Шахедов"

Так, Николай Калашник рассказал, что в результате атаки "Шахедов" пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено.

В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов частично разрушен дом и еще 4 повреждены. В зданиях выбиты окна, посечены фасады, повреждены кровли,

– пишет глава ОВА.

Он отмечает, что в другом населенном пункте повреждена линия электросетей – по состоянию на утро ее восстановили.

"Всем владельцам поврежденных домов будет оказана необходимая помощь. Работаем над этим вместе с местными властями и нашими международными партнерами", – написал Калашник.

Последствия падения обломков в Киевской области / фото Нацполиции

На месте происшествия работают следователи, специалисты-криминалисты и взрывотехники полиции Киевской области.