Россия хаотично атаковала различные части нашего государства, БпЛА в частности долетали и до западных областей. Об этом сообщает 24 Канал.

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Последствия атаки в Николаевской области

Российские дроны-камикадзе атаковали Николаев, в результате чего, к сожалению, были разрушены здания и есть пострадавшие.

Частично разрушен мансардный этаж многоквартирного дома. Пожар в квартире на шестом этаже, которая охватила площадь 100 квадратных метров ликвидировали. Из дома на время спасательных работ эвакуировали 200 человек.

Взрывная волна повредила оконное остекление в 4 многоквартирных и 1 частном жилом доме. Известно, что повреждены двери и окна в челночном кооперативе. Есть повреждения и в частном доме, админздания, уничтожен автомобиль. Ликвидировано возгорание мусора и сухой травы на площади 100 квадратных метров. В результате падения обломков произошло шесть пожаров на разных локациях, все уже ликвидированы.

От российского удара пострадала 74-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу, сейчас она в тяжелом состоянии. Также пострадал 59-летний мужчина, у него – острая реакция на стресс. Ему оказали первую помощь, но от госпитализации он отказался.

Последствия ударов по жилой застройке Николаева / Фото ГСЧС, Николаевская ОГА

По словам главы Николаева Александра Сенкевича, в Николаеве повреждены несколько единиц электротранспорта и транспорт структурных подразделений предприятия.

Так, существенные повреждения получили новые троллейбусы Днепр, а также спецтранспорт – грузовой служебный вагон службы пути,

– добавил мэр города.

Как указал городской голова, к счастью, обошлось без жертв. Движение электротранспорта на маршрутах города будет работать в соответствии с графиками.

Последствия атаки по общественному транспорту Николаева

У Николаевской ОГА отмечают, что в области силы ПВО сбили 9 БпЛА типа "Шахед".

Какие разрушения вызвал враг на Сумщине

Вечером 21 января российские беспилотники также ударили по жилому сектору Сум.

В ГСЧС говорят, что в результате российской атаки частично разрушен верхний этаж двухэтажного частного жилого дома. Спасателям удалось погасить возгорание в доме.

К сожалению, 3 человека получили легкие травмы и острую реакцию на стресс. Однако, после оказания медицинской помощи, они отказались от госпитализации.

В то же время в Нацполиции сообщили, что в результате атаки в целом на Сумщине есть 5 раненых, одной из них является пятилетний ребенок. Там также добавляют, что повреждения получили 25 частных домов и помещения предприятия.

Известно также, что в течение ночи силы ПВО на Сумщине сбили 14 вражеских "Шахедов".

Разрушения в Сумской области / Фото Нацполиция

Под прицелом была в частности Киевская область

Ночью 22 января Киевскую область также атаковали дроны "Шахед". Так, председатель ОВА Николай Калашник рассказал, что в результате атаки пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено.

В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов частично разрушен дом и еще 4 повреждены. В зданиях выбиты окна, посечены фасады, повреждены кровли,

– отмечает он.

Он отмечает, что в другом населенном пункте повреждена линия электросетей – по состоянию на утро ее восстановили.

Последствия падения обломков в Киевской области / фото Нацполиции

Что было целью атаки в Днепропетровской области

Вражеский БпЛА залетал на территорию Днепропетровской области. В Днепропетровской ОГА отчитываются, что подразделение ПвК "Восток" уничтожило один российский дрон.

Громко было на Никопольщине. Там в результате российской атаки есть разрушения на одном из предприятий. Пожар на месте удара потушили спасатели.

После полуночи агрессор попал по району тяжелой артиллерией, ударил по Покровской общине. Прошло без жертв и пострадавших.

Какие результаты работы ПВО

Как сообщают в Воздушных силах ВСУ, за ночь 22 января было сбито 65 вражеских БпЛА, еще 30 – никаких целей не достигли. В общем враг использовал против Украины 99 ударных дронов и их имитаторов различных типов по направлениям: Чауда – ТОТ Крыма, Миллерово, Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск.

22 января ночью силы ПВО в Хмельницкой области ликвидировали 3 вражеских БпЛА типа "Шахед". Обращений о разрушениях или пострадавших не поступало.

В Черкасской области громко было на Уманщине. По результатам работы ПВО уничтожено 9 "Шахедов". Пострадавших или разрушений нет.