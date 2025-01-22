Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Николаева Александра Сенкевича и председателя Николаевской ОГА Виталия Кима.

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Что известно об ударе по Николаеву

По словам Сенкевича, в Николаеве повреждено несколько единиц электротранспорта и транспорт структурных подразделений предприятия.

Так, существенные повреждения получили новые троллейбусы Днепр, а также спецтранспорт – грузовой служебный вагон службы пути,

– добавил мэр города.

Также из-за ликвидации последствий 22 января не будет осуществляться раздача очищенной воды трамваем и троллейбусом. Движение электротранспорта на маршрутах города будет работать в соответствии с графиками.

Как указал городской голова, к счастью, обошлось без жертв. "Это самое главное. Все остальное отстроим", – подчеркнул он.

Виталий Ким отметил, что ночью силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено 9 "Шахедов". Россияне атаковали Николаев с 22:35 по 23:10, произошло шесть пожаров на разных локациях, по состоянию на 02:52 все пожары были ликвидированы.

"Поврежден шестиэтажный жилой дом. Была проведена эвакуация 200 человек. Сейчас, все вернулись в свои квартиры", – написал Ким.

Глава ОВА добавил, что взрывной волной повреждены окна квартир в восьми многоквартирных домах и несколько частных домов, повреждены окна семейной амбулатории и админздания транспортного предприятия, уничтожен автомобиль. Также произошло несколько пожаров на открытых территориях.