Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича та голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

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Що відомо про удар по Миколаєву

За словами Сєнкевича, у Миколаєві пошкоджено декілька одиниць електротранспорту та транспорт структурних підрозділів підприємства.

Так, суттєві пошкодження отримали нові тролейбуси Дніпро, а також спецтранспорт – вантажний службовий вагон служби колії,

– додав мер міста.

Також через ліквідацію наслідків 22 січня не буде здійснюватись роздача очищеної води трамваєм та тролейбусом. Рух електротранспорту на маршрутах міста працюватиме відповідно до графіків.

Як вказав міський голова, на щастя, обійшлось без жертв. "Це найголовніше. Все інше відбудуємо", – наголосив він.

Віталій Кім зазначив, що вночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 9 "Шахедів". Росіяни атакували Миколаїв з 22:35 по 23:10, відбулось шість пожеж на різних локаціях, станом на 02:52 всі пожежі були ліквідовані.

"Пошкоджено шестиповерховий житловий будинок. Була проведена евакуація 200 осіб. Наразі, всі повернулися до своїх квартир", – написав Кім.

Очільник ОВА додав, що вибуховою хвилею пошкоджено вікна квартир в восьми багатоквартирних будинках та декілька приватних будинків, пошкоджено вікна сімейної амбулаторії та адмінбудівлі транспортного підприємства, знищено автомобіль. Також відбулося декілька пожеж на відкритих територіях.