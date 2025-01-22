Внаслідок атаки Росії на Миколаїв є руйнування, а також постраждалі. Про це пише 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Серед постраждалих – жінка

Внаслідок удару було частково зруйновано мансардний поверх багатоквартирного будинку. Пожежу в квартирі на шостому поверсі, яка охопила площу 100 квадратних метрів ліквідували. З будинку евакуювали 200 людей, наразі всі повернулися у свої оселі.

Вибухова хвиля пошкодила віконне скління в 4 багатоквартирних і 1 приватному житловому будинку,

– мовиться в повідомленні.

Рятувальники також ліквідували пожежу, яка охопила 1 тисячу квадратних метрів. Під час атаки були пошкоджені двері та вікна у човниковому кооперативі.

Наслідки удару по Миколаєву / фото ДСНС

Є пошкодження у приватному будинку, адмінбудівлі, знищено автівку. Ліквідовано загоряння сміття і сухої трави на площі 100 квадратних метрів.

Від російського удару постраждала 74-річна жінка. Її госпіталізували до лікарні. Також постраждав чоловік, у нього – гостра реакція на стрес. Йому надали першу допомогу, від госпіталізації він відмовився.