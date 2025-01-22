В результате атаки России на Николаев есть разрушения, а также пострадавшие. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Среди пострадавших – женщина

В результате удара был частично разрушен мансардный этаж многоквартирного дома. Пожар в квартире на шестом этаже, который охватил площадь 100 квадратных метров, ликвидировали. Из дома эвакуировали 200 человек, пока все вернулись в свои дома.

Взрывная волна повредила оконное остекление в 4 многоквартирных и 1 частном жилом доме,

– говорится в сообщении.

Спасатели также ликвидировали пожар, который охватил 1 тысячу квадратных метров. Во время атаки были повреждены двери и окна в челночном кооперативе.

Последствия удара по Николаеву / Фото ГСЧС

Есть повреждения в частном доме, админздания, уничтожена машина. Ликвидировано возгорание мусора и сухой травы на площади 100 квадратных метров.

От российского удара пострадала 74-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу. Также пострадал мужчина, у него – острая реакция на стресс. Ему оказали первую помощь, от госпитализации он отказался.