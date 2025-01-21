Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Валентины Назаренко, председателя Роменской РВА.

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Враг атаковал Сумскую область

Вечером 21 января стало известно, что на Сумщине есть попадания по инфраструктуре. Председатель Роменской РВА Валентина Назаренко указала, что оккупанты продолжают применять ударные беспилотные летательные аппараты.

"Предварительно есть попадания по гражданской инфраструктуре района", – сообщила она.

Добавим, что в ОВА впоследствии сообщили детали атаки врага. Там указали, что вечером противник атаковал поселок Недригайлов в Роменском районе с помощью БпЛА.

Повреждено производственное здание предприятия, два человека получили травмы,

– указали там.

Добавим, что известно, что после 21 часа вечера произошло еще одно попадание БпЛА – в жилой сектор в городе Сумы. В ОВА указали, что там повреждены частные жилые здания. Предварительно, жертв нет.

Там также добавили, что на местах работают спасатели, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.