Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местный телеграмм-канал.

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В Сумах прогремели взрывы

В 21:29 стало известно, что в Сумах было громко. Так, там был слышен взрыв.

Несколько минут перед этим, а именно в 21:25, в Воздушных силах сообщали о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на регион.

Добавим, что буквально минуту перед этим в ВС также информировали о движении вражеский ударный БпЛА в направлении Сум с севера.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Отметим, что пока больше информации о взрывах в Сумах нет.