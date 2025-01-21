Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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- БПЛА на северо-востоке и западе Сумщины, курс – юго-западный/юго-восточный;
- БПЛА на востоке Харьковщины, курс – западный/северо-западный.
Харьковская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с восточного направления.
Киевская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с северо-восточного направления.
Новые группы вражеских ударных БПЛА на северо-востоке Сумщины, курс – юго-западный.
Вражеский ударный БПЛА на востоке Черниговщины, курс – юго-западный.
Черниговская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Вражеский ударный БПЛА на севере Сумщины, курс – юго-западный.
Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.