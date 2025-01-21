Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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19:44, 21 января БПЛА на северо-востоке и западе Сумщины, курс – юго-западный/юго-восточный;

БПЛА на востоке Харьковщины, курс – западный/северо-западный.

19:31, 21 января Харьковская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с восточного направления.

19:28, 21 января Киевская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с северо-восточного направления.

19:04, 21 января Новые группы вражеских ударных БПЛА на северо-востоке Сумщины, курс – юго-западный.

18:49, 21 января Вражеский ударный БПЛА на востоке Черниговщины, курс – юго-западный.

18:44, 21 января Черниговская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.

18:20, 21 января Вражеский ударный БПЛА на севере Сумщины, курс – юго-западный.