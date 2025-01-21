Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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19:44, 21 січня БпЛА на північному сході і заході Сумщини, курс – південно-західний/південно-східний;

БпЛА на сході Харківщини, курс – західний/північно-західний.

19:31, 21 січня Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі східного напрямку.

19:28, 21 січня Київська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку.

19:04, 21 січня Нові групи ворожих ударних БПЛА на північному сході Сумщини, курс - південно-західний.

18:49, 21 січня Ворожий ударний БпЛА на сході Чернігівщини, курс – південно-західний.

18:44, 21 січня Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

18:20, 21 січня Ворожий ударний БпЛА на півночі Сумщини, курс – південно-західний.